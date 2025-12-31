快訊

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

充電就有怪聲！iPhone 17 Pro喇叭傳災情 像「老舊收音機」

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

馬英九二審也獲判無罪！三中交易案20年來事件始末看這裡

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌起訴馬等人，一審判決馬英九無罪，案件上訴，台灣高等法院歷經逾4年時間審理，今再度判決馬英九無罪，檢方可上訴，但須受刑事妥速審判法的規定限制。

從2005年馬英九任黨主席時，完成中影、中視、中廣股權交易案，至今已20年訴訟尚未了結，以下整理三中案檢調、法院審理的大事紀。

●2005年12月26日

—馬英九擔任國民黨主席期間，完成「三中」中影、中視、中廣股權交易案

●2006年11月24日

—游錫堃、柯建銘批國民黨賤賣「三中」，赴高檢署查黑中心告發馬英九等人

●2007年4月2日

—最高檢察署特偵組成立，接手偵辦三中案，由時任檢察官沈明倫偵辦

●2014年8月4日

—特偵組經9年偵查，查無不法證據，簽結三中案

●2017年7月17日

—台北地檢署重啟調查三中案，對「中影案」約談蔡正元、妻子洪菱霙、岳父洪信行等人，蔡正元收押禁見

●2017年8月3日

—台北地檢署重啟調查「中廣案」，約談趙少康、張哲琛及汪海清等人

●2017年11月9日

—台北地檢署搜索中央投資公司等地

●2017年11月29日

—台北地檢署為「三中案」首次傳喚馬英九，庭訊14.5小時後請回，創下卸任元首最長應訊紀錄

●2017年12月13日

—馬英九質疑檢方違反公平辦案原則，告發時任北檢檢察長邢泰釗等人洩密

●2017年12月23日

—台北地檢署偵辦三中案，首度進國民黨中央黨部抄查資料

●2018年4月25日

—台北地檢署二度傳喚馬英九，馬英九全程緘默

●2018年4月27日

—台北地檢署三度傳喚馬英九，馬英九再度行使緘默權

●2018年7月10日

—台北地檢署依違反證交法等罪起訴馬英九、張哲琛、汪海清、蔡正元、洪菱霙、洪信行，建請從重量刑

●2018年8月28日

—馬英九告邢泰釗洩密，台北地檢署查無不法簽結

●2018年10月31日

—台北地院首度開庭審理三中案，馬英九等6人皆出庭

●2021年2月22日

—台北地院傳趙少康出庭作證

●2021年3月3日

—台北地院審理三中案，傳喚中時集團前董事長余建新出庭作證

●2021年8月10日

—台北地院審理三中案言詞辯論終結，馬英九二度批判檢方「非常規論告」、「非常規起訴」

●2021年10月27日

—台北地院一審宣判，馬英九無罪

●2021年12月10日

—台北地檢署以九大理由正式提起上訴

●2021年12月30日

—台灣高等法院分案，由受命法官李殷君中籤

●2022年5月13日

—馬英九首度到高院開庭，法官諭知準備程序馬可不到庭

●2022年8月26日

—高院審三中案續行準備程序

●2023年9月8日

—高院審三中案再行準備程序

●2024年8月9日

—高院準備程序終結

●2025年6月2日

—合議庭陪席法官退休換人

●2025年9月5日

—高院開審理庭，馬英九事隔三年再出庭

●2025年9月8日

—高院言詞辯論終結，馬英九強調從政40年從無違法，擔任主席受民進黨打壓

●2025年12月31日

—高院二審宣判，馬英九再獲判無罪

三中案 馬英九

延伸閱讀

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

纏訟7年！馬英九「三中案」一審無罪檢上訴 高院10點宣判

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

【重磅快評】「馬維拉」不拉 賴總統改找「韓維拉」

相關新聞

三中案仍無罪！馬辦批：民進黨追殺超過10年 各界應反對「東廠」迫害

纏訟7年的「三中案」，台灣高等法院今駁回上訴，前總統馬英九仍維持無罪。對高等法院判決結果，馬英九辦公室今表示，馬英九非常...

馬英九依速審法「幾乎可確定無罪」 高檢署研議提上訴

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

侵占款項付房款、裝潢費判3年半 蔡正元仍是「三中案」唯一有罪被告

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

馬英九二審也獲判無罪！三中交易案20年來事件始末看這裡

前總統馬英九被控擔任國民黨黨主席期間賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易...

除了三中案再獲無罪之外 馬英九捲入「這些弊案」也都全身而退

前總統馬英九被控任國民黨主席期間賤賣三中和舊中央黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，台北地檢署依違反證交法等罪嫌起訴馬...

「三中案」纏訟7年 前總統馬英九二審仍判決無罪

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。