快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

聽新聞
0:00 / 0:00

1219隨機殺人案後男貼文「爽！這是開始而已」 恐嚇公眾罪起訴求重刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

1219台北市捷運台北車站、中山南西商圈攻擊事件，林姓男子當晚涉在臉書留言「爽！這是開始而已」利用網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪，並營造恐攻氛圍，台北地檢署本月26日獲報、29日拘提林男到案，今迅速偵結，依恐嚇公眾等罪嫌起訴，建請從重量刑。

起訴指出，40歲林姓男子在12月19日晚間，明知台北市捷運台北車站及中山區南西商圈有1219案凶嫌丟擲煙霧彈製造恐慌，並持刀進行無差別攻擊，致多人死傷，嚴重破壞社會治安，社會大眾均惶恐不安，涉在當天晚上10時許，在臉書其他用戶張貼「中山丟煙霧彈砍人」公開影片下方留言區發布「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦！」、「＃這只是開始 ＃你們選民投的政府自己記得扛傷害」等言論，煽惑他人以利刃行兇，並以加害他人生命、身體的言論，恫嚇社會大眾及瀏覽該篇貼文之臉書用戶，致生危害於安全。

北檢12月26日獲報後，旋即指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員劉星汝檢察官指揮台北市刑警大隊偵辦，29日拘提林男到案，釐清案情後今偵結，依刑法恐嚇公眾、以文字煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全等罪嫌，起訴林男。

檢方痛批，林男是具成熟智識的成年人，竟於重大治安事件發生後，僅為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人的苦難，而使用網路散布鼓譟他人使用利刃犯罪、並以「只是剛開始」等言論營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安的情緒，造成人心惶惶，更易使見聞其言論者群起效尤而致社會動盪不安，其行為所生損害重大，請從重量刑，以示警懲。

北檢強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，將依法嚴查速辦，守護民眾安全與維護社會秩序。

1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市26日高強度演練。記者許正宏／攝影
1219北市發生隨機殺人案造成4死多人受傷，為防範類似狀況再度重演，北市26日高強度演練。記者許正宏／攝影

恐嚇 北市 不安

延伸閱讀

防範隨機殺人案重演！北市府細胞簡訊最快年底核定 AI監視器進度曝

北市隨機殺人案後…94件網路恐嚇案已抓12人 跨年維安動員警力8709人

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

隨機殺人案後維安升級 北市跨年晚會防孤狼恐攻

相關新聞

跨年網路恐嚇4案查獲1嫌 刑事局加強網巡防模仿效應

張文隨機殺人案發後，網路出現不少恐嚇公眾或恐嚇危害公共安全貼文，刑事局統計發生118件，查獲22名犯嫌，有1人已被起訴，...

花蓮玉里山區命案！女子疑生前遭車輾壓、凌虐 男友涉重嫌移送偵辦

花蓮縣玉里大禹公墓驚傳女子疑似遭殺害棄屍，28歲林姓女子衣衫不整倒臥公墓樹林間，脖子疑有勒痕，警方懷疑林女的呂姓男友涉有...

詐團黑吃黑噴辣椒水劫百萬 他「贊助」車輛同列被告

邱姓主嫌得知林男要去蘆竹某科技公司收113萬元詐款，聯絡同夥埋伏在外，趁對方拿錢離開時，多人上前包圍噴辣椒水搶錢，駕車逃...

好心收留竟險遭滅門 高雄更生人借錢遭拒竟砍老闆一家3口

高雄一名有毒品、竊盜多項前科的45歲陳姓男子入獄服刑7年，今年5月剛出獄就獲大寮區某工廠楊姓老闆好心收留，未料陳男恩將仇...

德國歹徒鑿穿金庫行竊33億 台灣早在31年前就有歹徒拿走9195萬

德國一間銀行在30日遭歹徒利用耶誕節假期，銀行暫停營業、人潮稀少時，利用大型鑽孔設備，鑿穿金庫牆壁後，竊走庫內財物，銀行...

25歲男多次在社群平台留言「暗殺總統」恐嚇公眾罪送辦

台北捷運1219發生隨機殺人案，杜絕模仿犯發生，警方強化網路巡邏，25歲謝姓男子多次在threads平台留言「暗殺總統」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。