一把撂倒北車咆哮男！黑衣哥喊「延續英雄火種」 滋事者被認出是超商店員

聯合新聞網／ 綜合報導

<a href='/search/tagging/2/台北車站' rel='台北車站' data-rel='/2/104942' class='tag'><strong>台北車站</strong></a>30日發生有民眾恐嚇公眾安全事件，滋事者被一名黑衣男撂倒。 圖擷自Threads影片
台北車站30日發生有民眾恐嚇公眾安全事件，滋事者被一名黑衣男撂倒。 圖擷自Threads影片

台北車站30日下午驚傳騷動，一名男子在台鐵與捷運連通道情緒失控，不斷大聲咆哮並狂奔，口中反覆高喊「要去中山站」，突如其來的舉動嚇壞現場旅客與站務人員。捷運人員緊急使用防狼噴霧（辣椒水）制止，警方獲報後迅速到場將人壓制，所幸未造成人員傷亡。

警方指出，涉案男子為陳璿，事發時在台鐵閘門口附近突然情緒激動，行為已影響公共安全。現場因噴灑防狼噴霧，刺鼻氣味一度波及周邊民眾，不少人咳嗽不適。陳男遭控制後由警方帶離現場，並協助其簡單清洗眼部後送辦。

事件發生當下，有現場民眾拍下一名黑衣男子當場制伏陳男的過程，並上傳至社群網站Threads。原po表示「防狼噴霧真的超級嗆，大家都一直咳不停」，整個通道充滿刺激性氣味，直呼「太可怕了」，並稱「不懂自己是什麼體質」，因為張文犯案時也在場，他由衷希望北車治安能好一點。

貼文引來該名黑衣男子親自留言補充事件經過，表示自己前往辦理護照的路上，原本只是迷路，恰巧發現一條能通行的手扶梯，便順勢飛奔前進，沒想到與警方追捕路線交會。他事後回看影片才發現，自己可能一度擋到另一名員警的追捕動線，謙虛表示：「其實警察一定抓得到，我是多餘的」。

他也提到，當時是因為瞥見對方雙手空空，才會出手制止，提醒民眾若遇到類似狀況，仍應以自身安全為優先，「該逃還是請逃，因為辣椒水不管是誰噴，在附近真的很嗆。」最後並疑似向已逝英雄余家昶致敬，寫道「英雄您的火種 會有人延續」。

影片曝光後，不少網友誤以為他是便衣警察，紛紛留言大讚「從容不迫」、「身手俐落」、「太帥了」。對此，他幽默回應自己只是「路人甲」，但歷經3次教召，甚至自爆其實在手扶梯上曾絆倒，並非外界想像中的冷靜專業，「可能只是腎上腺素爆發吧，我一心只想拿護照，誰擋我我跟誰急。」

對於滋事的陳男，有網友留言透露他是北車附近一間超商店員，並說他當店員時「人很好」、「怎麼會是他？」。

事實上，陳男過去曾在Dcard上引發討論。陳男疑似曾在家教平台及社群網站上，對多名女性進行不當言語或騷擾行為，讓不少受害女子上網揭露經過，直指他是「變態」，把家教社團當約會軟體，在約家教時還說自己是亞斯伯格症患者，「講話口氣讓人很不舒服」、「講到後面越講越興奮，那聲音都以為他要射了，有夠噁」。

有女網友更自揭Line對話內容，表示2018年高中時就曾碰過陳男，甚至還有人早在2015年就被他騷擾，顯示陳男經由家教網騷擾女性已長達10年時間，當時就有人指出他在中正區衡陽路的超商上班。

