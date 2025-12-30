聽新聞
進出金飾店轉賣毒品咖啡包 警方擴大查緝一口氣逮9人移送偵辦
彰化縣員水路鬧區一間透天厝最近1個月人車進出頻繁，警方據報盤查，當場逮捕高姓兄弟為首的販毒集團，查獲5501包毒品咖啡包、5包愷他命等多樣證物，向上溯源再查獲5名共犯，總共9人被依毒品危害防制條例移送偵辦。
據了解，警方接獲檢舉員水路一間出租的加鐵皮蓋透天厝租出去，常有陌生面孔進出，僅少數幾人固定在屋內。員林警分局與刑事警察局中部犯罪打擊中心、台中市政府警察局有交流機制，共同成立專案小組，針對地緣關係研判是販毒集團從外地搬到員林，因此聲請彰化地檢署指揮辦案。
警方經過數周跟監及埋伏，持搜索票攻堅，高男兄弟（28歲、25歲）及張男、劉男原本想逃，跑出大門就員警逮獲。警方在屋內查扣5501包毒品咖啡包、5包合計重193公克愷他命、K盤、1台磅秤、分裝袋、工作手機和記憶卡等證物。經化驗毒品咖啡包含有愷他命、安非他命等至少3種以上毒品。
警方查出高男常與金飾店聯絡並前往，原來把金飾店當轉運站，毒品咖啡包賣到KTV、舞廳、電子遊藝場等場所。警方循線逮捕共同販毒的金飾店員、供應毒品的「藥頭」、幫忙轉賣毒品等5名男子，警詢後都移送彰化地檢署。
員林警分局長洪再德說，新興毒品包裝成好看、可愛的咖啡、果汁等即沖即溶包，家長應教育子女辨識毒品飲料包，並留意孩子平日交友和娛樂地點，以免淪為販毒集團的目標，沾染毒品危害一生。
