涉洗錢225億起訴求刑10年 「雨刷」蔡政宜獲3千萬交保

曾涉入中華職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與唐姓妻子經營跨國洗錢水房，4年來經手金流高達225億元，橋頭地檢署昨依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪起訴蔡政宜等5人，並對蔡具體求刑10年，不過今下午移審後，法院諭知蔡政宜以3000萬元交保，並限制住居、限制出境、出海，且須接受電子監控。

檢警調查，蔡政宜過去因職棒簽賭案被判刑3年8月定讞，假釋出獄後於2020年開始經營洗錢水房，2022年他高票當選嘉義縣議員後退居幕後，將水房業務交由大陸籍唐姓妻子負責。

檢警查出，蔡政宜夫妻涉嫌指揮蕭姓幹部前往泰國收購人頭帳戶，並學習程式操作，返台後在高雄美術館特區等多處商辦及豪宅設立據點，替泰國博弈網站層轉賭資，藉此隱匿犯罪所得。

專案小組統計，該集團運作4年間，經手金流超過225億元，從中抽取約1%「水錢」作為獲利，不法所得估計近2億元，大多被用來購置豪宅及高檔名牌包。

檢警今年5月展開行動，陸續查獲集團據點，但唐女疑提前接獲風聲，在檢警上門前已帶著水房幹部潛逃越南，目前遭發布通緝。蔡政宜則被檢警鎖定，今年8月31日欲從桃園機場出境時遭航警攔截逮捕，隨後被聲押禁見獲准。

偵訊初期，蔡政宜矢口否認犯行，辯稱對妻子的工作內容毫不知情，後改口稱妻子經營代收付業務，確實會指揮幹部洗錢，檢方進一步查出蕭姓、李姓幹部遭收押後，曾寫信交代偵辦進度並輾轉交給蔡政宜，蔡起初否認收信，最終才承認，這也成為他與幹部勾串的證據。

檢方痛批，蔡政宜為顧及議員身分，由妻子出面指揮犯罪，被逮後又一再推諉卸責，犯後態度難認良善，因此向法院具體求刑10年，檢方同時查扣蔡名下不動產、現金約1.7億元及85個精品包，建請法院宣告沒收。