影／遭潑酸影像曝！台南姊弟戀男死女傷 女手臂血紅一片仍在加護病房

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓5樓對孫女潑灑鹽酸，隨後進屋反鎖自傷，傷重不治；孫女邊搭電梯逃跑邊喊「救命」，監視器拍下她手臂露出的皮膚遭到大面積灼傷，血肉模糊，目前仍在加護病房治療中。

大樓電梯監視器可見，孫姓女子在5樓屋內被潑灑鹽酸後逃出，邊喊「救命」邊搭電梯逃到8樓，住戶通報管理員，管理員上樓將她帶下，陪伴她搭電梯到1樓沖洗身體；孫女在電梯內露出手臂皮膚，可見有大面積灼傷，皮膚血紅一片，身上還有多處灼傷，皮膚紅腫、脫皮。

據了解，死者蔡姓男子與孫女各自都有子女，也都已經離婚，因在同個餐廳工作，進一步展開交往；兩人一起住在該處大樓5樓，房子是在女方名下，今天疑似發生口角衝突後，蔡對孫女潑灑鹽酸，因孫女目前仍在加護病房治療，事發經過仍待她製作筆錄才能釐清。

台南市消防局今天上午10時19分接獲報案，東區崇德19街一處大樓發生蔡姓男子對孫姓女子潑灑鹽酸，蔡隨即進入屋內反鎖；消防10時27分趕到現場，10時40分先將頭、頸、背及肢體等多處受鹽酸灼傷的孫姓女子送醫，所幸意識清醒，但孫女指出蔡疑似有自傷行為。

分隊人員立即破門，進屋後發現蔡的軀幹有穿刺傷，倒臥血泊中，送醫前已失去生命跡象（OHCA）；消防於11時5分將他送醫急救，因傷重宣告不治，後續交由轄區第一警分局處理，警方調查，兩人疑似發生男女間口角糾紛，已通知孫女女兒到醫院陪伴母親。

蔡的兒子在台北讀書，這二天剛好回台南母親家，今天下午前往德高派出所製作筆錄，表示多年前就知道父親有這位女朋友，女方也有子女，父親總共育有2女1男，另外2女是姐姐；他大約5年沒有跟父親聯絡，不曉得今天為什麼會發生這種事。

警方指出，將持續調查釐清確切案情、事發原因及相關細節，並在孫女製作筆錄後，明天報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980