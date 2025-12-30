嫌犯曾兩度拒檢…東港警甕中捉鱉開逾40槍逮人 3警受傷

屏東縣嫌犯李姓男子近期遭警方路邊攔檢時卻兩度拒檢，李男涉嫌擁槍自重，警方組專案小組追查，李男躲藏在南州鄉朋友一處農舍內，警方看準時機甕中捉鱉，李男逃竄時在牧場內意圖開車衝撞警方，警共開逾40多槍，打破李男車窗後逮捕李男，全案擴大偵辦。

警方現場追捕過程中，崁頂分駐所黃姓員警的腳遭李男車輛掉下保險桿砸傷，腳縫5針。偵查隊長葉憲威與另名偵查隊的曹姓員警，則在打破汽車車窗緝捕李嫌時，手掌、手腕遭玻璃割傷，全案共3名員警受傷，無人因槍傷受傷。

據了解，嫌犯李姓男子這兩個月曾兩度遭警方攔查時都拒檢，由於當時晚間在大馬路上，警方若追捕恐波及他人。專案小組調查發現，這幾天李男都在朋友農舍，採甕中捉鱉，警方抵達現場時候，先將偵防車停在農舍牧場前大門口，阻擋李男去路。

警方隨即下車，李男竟開車意圖衝撞警方，在牧場內四處亂竄，現場約10多名警力都穿上防彈背心，警方分持烏茲衝鋒槍、手槍，現場多名員警朝李男駕駛的車輛共開逾40槍。