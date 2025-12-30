聽新聞
0:00 / 0:00
嫌犯曾兩度拒檢…東港警甕中捉鱉開逾40槍逮人 3警受傷
屏東縣嫌犯李姓男子近期遭警方路邊攔檢時卻兩度拒檢，李男涉嫌擁槍自重，警方組專案小組追查，李男躲藏在南州鄉朋友一處農舍內，警方看準時機甕中捉鱉，李男逃竄時在牧場內意圖開車衝撞警方，警共開逾40多槍，打破李男車窗後逮捕李男，全案擴大偵辦。
警方現場追捕過程中，崁頂分駐所黃姓員警的腳遭李男車輛掉下保險桿砸傷，腳縫5針。偵查隊長葉憲威與另名偵查隊的曹姓員警，則在打破汽車車窗緝捕李嫌時，手掌、手腕遭玻璃割傷，全案共3名員警受傷，無人因槍傷受傷。
據了解，嫌犯李姓男子這兩個月曾兩度遭警方攔查時都拒檢，由於當時晚間在大馬路上，警方若追捕恐波及他人。專案小組調查發現，這幾天李男都在朋友農舍，採甕中捉鱉，警方抵達現場時候，先將偵防車停在農舍牧場前大門口，阻擋李男去路。
警方隨即下車，李男竟開車意圖衝撞警方，在牧場內四處亂竄，現場約10多名警力都穿上防彈背心，警方分持烏茲衝鋒槍、手槍，現場多名員警朝李男駕駛的車輛共開逾40槍。
李男的汽車則是彈痕累累，車頭破損，警方後續也查到槍枝等物品，全案持續擴大偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言