快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

聽新聞
0:00 / 0:00

嫌犯曾兩度拒檢…東港警甕中捉鱉開逾40槍逮人 3警受傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣嫌犯李姓男子近期遭警方路邊攔檢時卻兩度拒檢，李男涉嫌擁槍自重，警方組專案小組追查，李男躲藏在南州鄉朋友一處農舍內，警方看準時機甕中捉鱉，李男逃竄時在牧場內意圖開車衝撞警方，警共開逾40多槍，打破李男車窗後逮捕李男，全案擴大偵辦。

警方現場追捕過程中，崁頂分駐所黃姓員警的腳遭李男車輛掉下保險桿砸傷，腳縫5針。偵查隊長葉憲威與另名偵查隊的曹姓員警，則在打破汽車車窗緝捕李嫌時，手掌、手腕遭玻璃割傷，全案共3名員警受傷，無人因槍傷受傷。

據了解，嫌犯李姓男子這兩個月曾兩度遭警方攔查時都拒檢，由於當時晚間在大馬路上，警方若追捕恐波及他人。專案小組調查發現，這幾天李男都在朋友農舍，採甕中捉鱉，警方抵達現場時候，先將偵防車停在農舍牧場前大門口，阻擋李男去路。

警方隨即下車，李男竟開車意圖衝撞警方，在牧場內四處亂竄，現場約10多名警力都穿上防彈背心，警方分持烏茲衝鋒槍、手槍，現場多名員警朝李男駕駛的車輛共開逾40槍。

李男的汽車則是彈痕累累，車頭破損，警方後續也查到槍枝等物品，全案持續擴大偵辦中。

李男駕駛黑色汽車要衝撞警方，警方開40多槍回擊。圖／讀者提供
李男駕駛黑色汽車要衝撞警方，警方開40多槍回擊。圖／讀者提供
李男駕駛黑色汽車要衝撞警方，警方開40多槍回擊。圖／讀者提供
李男駕駛黑色汽車要衝撞警方，警方開40多槍回擊。圖／讀者提供
李男駕駛黑色汽車要衝撞警方，警方開40多槍回擊。圖／讀者提供
李男駕駛黑色汽車要衝撞警方，警方開40多槍回擊。圖／讀者提供

農舍 牧場 朋友

延伸閱讀

新北男酒駕拒檢鬧區飆竄 逃死巷就逮警開19罰單最高29萬元

影／毒男拒檢衝撞警車！中壢警攔截圍捕英勇破窗 手擒車上4毒蟲

中壢警匪追逐！ 駕駛拒檢衝撞警車逃逸 毒品唾液快篩陽性

遭控「長期向大陸走私凍品」 陸公安局懸賞追捕2名台灣人

相關新聞

涉洗錢225億起訴求刑10年 「雨刷」蔡政宜獲3千萬交保

曾涉入中華職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，被控與唐姓妻子經營跨國洗錢水房，4年來經手金流高達225億元，橋頭地檢署...

影／遭潑酸影像曝！台南姊弟戀男死女傷 女手臂血紅一片仍在加護病房

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑似為情侶關係，今天上午2人發生爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓5樓對孫女潑灑鹽酸，隨後進屋...

嫌犯曾兩度拒檢…東港警甕中捉鱉開逾40槍逮人 3警受傷

屏東縣嫌犯李姓男子近期遭警方路邊攔檢時卻兩度拒檢，李男涉嫌擁槍自重，警方組專案小組追查，李男躲藏在南州鄉朋友一處農舍內，...

台南姊弟戀釀男死女傷 凶嫌住女方房子卻潑酸對方

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑為情侶，今天上午2人爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸，隨後進入屋內反鎖；...

老嫗殺子案改口加工自殺 死者只會「嗯啊」律師辯跨物種也能溝通

八旬劉姓婦人無力照顧53歲病兒，將裝有1萬元現鈔紅包袋塞進兒子口中，用膠帶纏繞兒子至窒息。台北地院考量劉婦照料50年，輕...

im.B狂吸金83億元！主嫌曾耀鋒判關13年、女友張淑芬9年半定讞

台灣金隆科技公司成立im.B平台涉吸金逾83億元，最高法院今依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒13年徒刑、女友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。