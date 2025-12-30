台南姊弟戀釀男死女傷 凶嫌住女方房子卻潑酸對方

57歲蔡姓男子與60歲孫姓女子疑為情侶，今天上午2人爭吵，蔡竟在台南市東區一處大樓屋內對孫女潑灑鹽酸，隨後進入屋內反鎖；孫女邊逃跑邊大喊「救命」，消防獲報到場破門，發現蔡已失去生命跡象，送醫不治。據了解，房屋是女方所有，兩人各自子女。

蔡男兒子在台北讀書，這二天回台南母親家，今天下午前往台南市警第一分局德高派出所製作筆錄，蔡兒表示多年前就知道父親有這位女朋友，女方也有子女，父親育有2女1男，另外2女是姐姐；他大約5年沒有跟父親聯絡，不曉得今天為什麼會發生這種事。

台南市消防局今天上午10時19分接獲報案，東區崇德19街一處大樓發生蔡姓男子對孫姓女子潑灑鹽酸，蔡隨即進入屋內反鎖；消防10時27分趕到現場，10時40分先將頭、頸、背及肢體等多處受鹽酸灼傷的孫姓女子送醫，所幸意識清醒，但孫女指出蔡疑似有自傷行為。

分隊人員立即破門，進屋後發現蔡的軀幹有穿刺傷，倒臥血泊中，送醫前已失去生命跡象（OHCA）；消防於11時5分將他送醫急救，因傷重已宣告不治，後續交由轄區第一警分局處理，警方調查，兩人疑似發生男女間口角糾紛，蔡隨即潑灑鹽酸，孫女大喊「救命」。

據了解，兩人一起住在該處大樓5樓，房子在女方名下，今天疑似發生口角衝突後，蔡對孫女潑灑鹽酸；當時孫女全身多處灼傷，皮膚紅腫、脫皮，搭電梯從5樓逃到8樓，有住戶聽到她連喊「救命」，通知管理員，管理員上樓陪同她到1樓沖洗身體，並通報警消。

警方指出，目前孫女仍在醫院接受治療，尚無法製作筆錄，已通知她的女兒到場陪伴，將持續調查釐清確切案情、事發原因及相關細節，明天將報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980