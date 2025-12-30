im.B狂吸金83億元！主嫌曾耀鋒判關13年、女友張淑芬9年半定讞

台灣金隆科技公司成立im.B平台涉吸金逾83億元，最高法院今依銀行法非法經營收受存款業務罪判負責人曾耀鋒13年徒刑、女友張淑芬9年6月徒刑定讞，另兩人涉洗錢罪及沒收犯罪所得部分，撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。

曾耀鋒、張淑芬自2016年6月至2023年5月2日，與台灣金隆的主管、業務、客服招募投資人投資im.B平台的不動產債權及票貼債權方案，宣稱原始債權人出借款項給借款人，由借款人提供不動產設定二胎或三胎抵押權做為債權擔保，或宣稱廠商有應收帳款支票尚未到期，以該客票做為投資人認購投資標的，將不動產債權或票貼債權上架至平台，供人投資認購，年息為投資金額6%至13%不等，期滿可兌回本金。

實際上im.B以「後金補前金」方式運作，吸金達83億3725萬元。曾耀鋒與張淑芬也將假債權上架，虛構投資人，製造平台債權認購活絡假象，不少人上當購買不存在的票貼債權方案。

台灣金隆後來營運出現困難，曾與張女為免財產遭扣押，委請行政院前顧問陳振坤協助將桃園市房地所有權移轉給「大帳房」顏妙真，並將754瓶威士忌、高價藝術品、名牌包搬至陳振坤提供的處所藏放。

一審依銀行法、洗錢罪判曾耀鋒16年6月、女友張淑芬12年2月徒刑，犯罪所得71億餘元沒收。二審審理時，張淑芬律師稱張女掛名「副總經理」是因曾遭通緝，她「純領薪水」、無業務獎金。曾耀鋒律師說他連二審律師費也付不起，曾想與被害人和解、協商是「負責的態度」，非如檢察官所言無清償可能。

二審認定兩人共同犯法人之行為負責人非法經營收受存款業務達1億元以上、加重詐欺、使公務員登載不實、洗錢等罪，但認為一審溢計吸金規模713萬元，及一審判決後檢察官再移送併辦、兩人與少數被害人和解，一審沒收71億有誤，撤銷改判。