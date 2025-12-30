快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

聽新聞
0:00 / 0:00

茗香園冰室老闆洗錢259億！今拍賣千萬保時捷 刑事局再抓工程師等15人

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔，涉經營水房替境外博弈網站洗錢，與會計黃秀蓉羈押禁見，共20人到案；刑事局清查洗錢259億元，再拘提3名工程師、12名員工依洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命3至10萬元交保。

警方調查，41歲羅以翔經營號稱第三方支付平台「HeroPay」，由39歲黃秀蓉擔任會計，在台北市內湖區某商辦大樓設辦公室，實際是轉帳水房，以電腦程式自動操作，協助大陸、日本、印度的博弈網站，將境外賭客匯至金融帳戶的人民幣、盧比、日元賭金，轉匯第二層帳戶，其中少數是詐欺贓款。

警方查扣電腦、手機及相關電磁紀錄，本月完成清查，平台抽取千分之2至8手續費，2021年6月至今年9月，洗錢259億元，至少獲利5億元。

刑事局國際科第二隊今年9月搜索辦公室及犯嫌住處等地拘提20人，檢方聲押禁見羅、黃獲准，命1名幹部10萬、其他人3萬元交保；10月第2波行動陸續拘提15人，檢方命44歲黃姓、47歲蕭姓、45歲許姓男子等3名工程師10萬元交保，員工3至5萬元交保。

警方查扣銀行帳戶3686萬元、以泰達幣為主價值1088萬元虛擬貨幣、現金236萬元，以及羅的不動產1處、保時捷等3輛汽車，本月5月搜索羅與會計的4個銀行保管箱，再扣1773萬元，總計查扣價值1億3千萬元不法所得。台北地檢署囑託行政執行署士林分署，今將價值千萬元保時捷以865萬元拍賣。

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉經營「HeroPay」水房替境外博弈網站洗錢，刑事局拘提35人，查扣價值1億3千萬元不法所得。記者李奕昕／翻攝

洗錢 帳戶

延伸閱讀

雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包

虛幣替詐騙、博弈集團匯61.7億 新北檢起訴父子檔洗錢集團共14人

曾因職棒簽賭案入獄…嘉議員「雨刷」再涉洗錢225億 被起訴求刑10年

貴陽保時捷關店「總經理帶頭連夜搬空」 控股方：不會跑、負責到底

相關新聞

茗香園冰室老闆洗錢259億！今拍賣千萬保時捷 刑事局再抓工程師等15人

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔，涉經營水房替境外博弈網站洗錢，與會計黃秀蓉羈押禁見，共...

槍炮嫌犯拒捕竟衝撞警車 警開10多槍回擊破窗逮人

屏東縣東港警分局今偵辦槍砲案件，持檢方核發拘票拘提李姓男子，今午近11時許，警方在南州鄉一處農地發現李男蹤跡，李男竟開車...

影／物流公司替詐團投放2.3億廣告 抽傭8％ 被害人近百名 檢警抓人

德博廣告公司涉替詐團投放廣告，詐騙民眾，被害人近百人、損失金額近4億元，去年檢方起訴德博公司負責人等4人，刑事局中打後續...

三灣前鄉長温志強疑潛逃 苗檢：曾建議法院科技監控未果

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉貪汙重罪，苗栗地方法院審理時裁定百萬元交保，但未限制出境出海。苗栗地檢署表示，曾發文向苗栗地院...

涉上百件弊案、累加刑期499年 苗栗三灣前鄉長疑棄保潛逃

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉上百件弊案、收賄一二八九萬元，一審認温涉犯貪汙等罪一三四次犯行，分判十月至十年六月不等徒刑，一...

無業男網路發「張文祭奠」訊息 屏檢訊後諭令8萬元交保

19日台北捷運及中山商圈發生隨機殺人事件，事後屏東縣里港警分局執行網路巡邏時，發現有人在Threads社群平台發表標題為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。