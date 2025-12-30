聽新聞
0:00 / 0:00
茗香園冰室老闆洗錢259億！今拍賣千萬保時捷 刑事局再抓工程師等15人
知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔，涉經營水房替境外博弈網站洗錢，與會計黃秀蓉羈押禁見，共20人到案；刑事局清查洗錢259億元，再拘提3名工程師、12名員工依洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命3至10萬元交保。
警方調查，41歲羅以翔經營號稱第三方支付平台「HeroPay」，由39歲黃秀蓉擔任會計，在台北市內湖區某商辦大樓設辦公室，實際是轉帳水房，以電腦程式自動操作，協助大陸、日本、印度的博弈網站，將境外賭客匯至金融帳戶的人民幣、盧比、日元賭金，轉匯第二層帳戶，其中少數是詐欺贓款。
警方查扣電腦、手機及相關電磁紀錄，本月完成清查，平台抽取千分之2至8手續費，2021年6月至今年9月，洗錢259億元，至少獲利5億元。
刑事局國際科第二隊今年9月搜索辦公室及犯嫌住處等地拘提20人，檢方聲押禁見羅、黃獲准，命1名幹部10萬、其他人3萬元交保；10月第2波行動陸續拘提15人，檢方命44歲黃姓、47歲蕭姓、45歲許姓男子等3名工程師10萬元交保，員工3至5萬元交保。
警方查扣銀行帳戶3686萬元、以泰達幣為主價值1088萬元虛擬貨幣、現金236萬元，以及羅的不動產1處、保時捷等3輛汽車，本月5月搜索羅與會計的4個銀行保管箱，再扣1773萬元，總計查扣價值1億3千萬元不法所得。台北地檢署囑託行政執行署士林分署，今將價值千萬元保時捷以865萬元拍賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言