茗香園冰室老闆洗錢259億！今拍賣千萬保時捷 刑事局再抓工程師等15人

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔，涉經營水房替境外博弈網站洗錢，與會計黃秀蓉羈押禁見，共20人到案；刑事局清查洗錢259億元，再拘提3名工程師、12名員工依洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命3至10萬元交保。

警方調查，41歲羅以翔經營號稱第三方支付平台「HeroPay」，由39歲黃秀蓉擔任會計，在台北市內湖區某商辦大樓設辦公室，實際是轉帳水房，以電腦程式自動操作，協助大陸、日本、印度的博弈網站，將境外賭客匯至金融帳戶的人民幣、盧比、日元賭金，轉匯第二層帳戶，其中少數是詐欺贓款。

警方查扣電腦、手機及相關電磁紀錄，本月完成清查，平台抽取千分之2至8手續費，2021年6月至今年9月，洗錢259億元，至少獲利5億元。

刑事局國際科第二隊今年9月搜索辦公室及犯嫌住處等地拘提20人，檢方聲押禁見羅、黃獲准，命1名幹部10萬、其他人3萬元交保；10月第2波行動陸續拘提15人，檢方命44歲黃姓、47歲蕭姓、45歲許姓男子等3名工程師10萬元交保，員工3至5萬元交保。