苗檢：曾建議法院科技監控未果

聯合報／ 記者范榮達陳宏睿／連線報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉貪汙重罪，苗栗地方法院審理時裁定百萬元交保，但未限制出境出海。苗栗地檢署表示，曾發文向苗栗地院主張科技設備監控，但並無下文。苗栗地院至昨晚尚未回覆。

地方人士說，五十五歲温志強年少得志，從政一帆風順，歷任鄉代、縣議員與兩任鄉長，掌握行政、農會系統，在地經營廿多年，但涉入弊案後影響已式微；很多人都說温志強是去大陸，是否潛逃待觀察。

苗檢二○二二年八月起訴温，一審今年八月十九日判決，檢方上訴；因温志強所涉案件，多數在二審審理未定讞，不符合刑事訴訟法中的防逃機制，但檢方認為温一審判決有罪，且刑期重，十月十三日曾發文向法院主張科技設備監控；惟一審法院沒下文。

台中地院前法官江彥儀說，温志強涉犯貪汙重罪，通常交保會附帶限制出境出海處分，以免「丟人」；實務上這類處分不像羈押，會在承審法官的電腦系統中警示，得自行追蹤，若遇到案件在審級交接，或審理期漫長時，會造成空窗期，讓被告有可乘之機。

台灣高檢署前檢察官、現任律師林柏宏說，立法院今年五月三讀通過刑法部分條文修正案，明定棄保潛逃者不僅沒入保金，還可處三年以下徒刑，但會棄保潛逃者多涉重罪不會顧慮罰則，加強國際協防，將潛逃被告緝捕歸國才是關鍵。

