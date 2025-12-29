無業男網路發「張文祭奠」訊息 屏檢訊後諭令8萬元交保
19日台北捷運及中山商圈發生隨機殺人事件，事後屏東縣里港警分局執行網路巡邏時，發現有人在Threads社群平台發表標題為「張文祭奠」訊息。屏東地檢署指揮偵辦，28日在新北市逮捕34歲黃姓嫌犯，訊後依恐嚇公眾罪諭令8萬元交保，並要定期向指定派出所報到。
經查，無業的34歲黃姓男子，25日在其位於新北市租屋處在Threads社群平台發文，標題為「張文祭奠」，內容包括「孤狼不止，張文不死」、「希望下一個快要變孤狼的弟兄可以跟我私訊或留言，哥非常好相處，想發動戰術恐攻也可以跟我交流」等訊息。
屏東里港警分局執行網路巡邏時發現此文，立即報請屏東地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，鎖定黃姓嫌犯於新北市租屋處，28日將其逮捕到案，查扣其犯案手機1支等相關證物，依刑法妨害秩序、恐嚇危害安全等罪嫌移送法辦。
屏東地檢署檢察官今天訊問後，認為黃嫌涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，諭令以8萬元交保，並要定期向指定派出所報到，且禁止散布恐嚇公眾的言論。檢方也呼籲民眾不發送、不轉傳未經查證的訊息。
