影／假投資詐千萬再誘騙加碼百萬 警民聯手誘捕2車手意外查獲毒品

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

年約65歲男子長期旅居美國，遭假投資詐騙美金95萬元（約2982萬餘元），近期返台，詐團竟再次以「支付手續費即可獲利」誘騙男子加碼200萬元，男子與警方配合約出對方面交，昨早一舉查獲詐欺車手及監控手，依法送辦2人。

警方調查，台北市警局中山分局中山二派出所12月26日獲報，男子稱遭假投資詐騙千萬元，近期返台後，詐團仍提議加碼支付200萬元才能得到投資利潤，員警獲悉後將計就計，由男子約出詐團面交，雙方相約12月27日上午10時在中山區某咖啡廳見面，當場查獲詐欺車手28歲賴姓男子及在店外等候的監控手31歲吳男。

據悉，警方在現場不僅查扣手機等作案工具，還在賴男身上搜出毒品K他命及安非他命咖啡包，2人供稱透過網路通訊軟體求職，依身分不詳上游指示取款，警詢後依詐欺、毒品等罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦，持續追查詐騙集團共犯。

警方呼籲，凡涉及「穩賺不賠」、「高額獲利」或「需事先支付高額現金才能提領獲利」等話術，均為詐騙慣用伎倆。如有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證，共同守護財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在現場不僅查扣手機等作案工具，還在賴男身上搜出毒品K他命及安非他命咖啡包。圖／讀者提供
