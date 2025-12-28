英國男子帶大麻種子來台...種活後製毒 法官從電費數字推算出犯罪時間

英籍男子夾帶大麻種子來台後，網購植物生長燈、化學肥料等用品，在租屋處種植，並採收大麻花做成毒品大麻。檢方指他2023年就栽種，他辯稱2024年才開始種。法官依租屋處電費單，採信他的說法，依違反毒品危害防制條例判刑4年8月。

判決指出，英籍男子合法入境我國擔任外語教師，曾與我國女子結婚，犯罪時已離婚。英籍男子2023上半年在荷蘭阿姆斯特丹購買大麻種子，放在行李箱攜帶入境台灣。同年5月起，用不知情前妻的蝦皮帳號，購買植物生長燈、室內植物帳篷等物品。他自己另購入相關栽種設備、化學肥料等物品。

調查局人員查出英籍男子租屋處用電過多、以前妻帳號購買植栽設備，加上他IG追蹤數筆國外種植大麻帳號等可以事證，申請到搜索票後，今年7月17日前往英籍男子5樓租屋處，查獲他以土耕法播種大麻種子，待冒芽成株後，定期施水、施肥及架設燈具照射。

等到大麻開花後，英籍男子再收成大麻花和大麻葉，以乾燥箱搭配乾燥劑方式烘乾，或將採收大麻花放在手掌搓揉，透過手掌溫度讓大麻花和分泌物融合成膏狀物，已易於施用，製成第2級毒品大麻。調查局台中市調處將全案移送法辦，基隆地檢署檢察官偵查後起訴。

檢方起訴英籍男子2023年就開始栽種大麻，但他稱2024年間才開始種植，不是入境後就開始種植。基隆地方法院法官調閱他的租屋處每2個月1期的帳單，2023年7、8月和9、10月，用電度數分別為1898度、1297度，但同年11、12月僅剩541度。2024年起每期度數都超過1000度，因此採信英籍男子說法。

法官指出，英籍男子在調查人員得知犯罪行為前，即供述犯罪事實，合於自首要件，但全案查扣大麻86株、大麻菸草2包、大麻葉3包、大麻成品3個，數量非少，且製毒時間約18個月之久，危害社會程度非輕。綜觀相關情狀，判刑4年8月，並於執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885