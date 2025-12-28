快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

防重大車禍！平鎮警強力取締大型車違規 比去年多逾8成

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

​為有效降低大型車輛肇事風險，桃園市政府警察局平鎮分局自11月29日起，展開為期一個月的「強力取締大型車違規」專案行動。警方最新統計，專案期間共取締各項違規達165件，較去年同期的90件大幅成長83%。

​平鎮分局交通組組長王瑞程表示，近期各地頻傳涉及大型車輛的重大交通事故，造成嚴重傷亡與財產損失。經數據分析，大型車的違規行為往往是事故發生的主因，為此警方特別鎖定轄內易肇事路段，強化巡邏密度並嚴加取締，期盼透過執法韌度，有效預防悲劇重演。

​平鎮警分局自今年11月29日至12月28日展開為期一個月的「取締大型車違規」專案勤務，規畫警力在多事故路段加強巡邏；根據統計，專案期間共取締大型車各項違規165件，較去年同期90件取締成效增加83%。警方也強調，執法並非最終目的，而是希望藉由嚴格取締轉化為守法動力，建構更安全的交通環境。

平鎮警分局呼籲，大型車因車體高大，存在視野死角與內輪差等潛在風險，駕駛人應時刻保持防禦駕駛觀念，轉彎時落實「慢、看、停」；同時提醒一般用路人，行經大型車旁時應保持安全距離，切勿搶快或進入視覺死角，警方將持續滾動式調整勤務配置，維持執法強度。

桃園市政府警察局平鎮分局自11月29日起，展開為期一個月的「強力取締大型車違規」專案行動。圖／警方提供
桃園市政府警察局平鎮分局自11月29日起，展開為期一個月的「強力取締大型車違規」專案行動。圖／警方提供

交通事故 風險

延伸閱讀

平鎮警慎防大型車事故！強力取締165件違規 展現守護用路安全決心

台日高中棒球賽／平鎮投手獲盛讚 吳柏宏：進步被看見

台日高中棒球賽／九州聯隊2勝1和作收 教頭：想再挑戰平鎮

台66桃園平鎮路段砂石車自燃...後方車猛叭 司機急跳車

相關新聞

防重大車禍！平鎮警強力取締大型車違規 比去年多逾8成

​為有效降低大型車輛肇事風險，桃園市政府警察局平鎮分局自11月29日起，展開為期一個月的「強力取締大型車違規」專案行動。...

彰化揮刀男持續精神恍惚 彰檢今晚聲請裁定暫時安置處分

彰化簡姓男子今（27）日持西瓜刀和菜刀，在員林大道二段遊蕩，並向路過機車騎士揮刀恐嚇，警方據報趕到制服，詢後移送偵辦，經...

跟老闆起爭執心情差！北捷大直站醉男憤怒咆哮 警上前制伏畫面曝光

台北捷運大直站27日下午發生旅客情緒失控事件，50歲陳姓男子因酒後情緒不穩，在捷運站內大聲咆哮，站長見狀拒絕進站，孰料陳...

彰化男酒後持雙刀揮舞嚇人！見到警察還「立正行舉手禮」 遭制伏逮捕

北捷無差別殺人事件引發社會高度重視，彰化縣員林市員林大道與員水路的路口，今出現1名男子手持西瓜刀和菜刀遊蕩，民眾見狀立刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。