彰化揮刀男持續精神恍惚 彰檢今晚聲請裁定暫時安置處分

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化簡姓男子今（27）日持西瓜刀和菜刀，在員林大道二段遊蕩，並向路過機車騎士揮刀恐嚇，警方據報趕到制服，詢後移送偵辦，經檢察官複訊後，認為他持續精神恍惚，有危害社會公共安全疑慮，今晚向法院聲請裁定暫時安置處分。

據了解，簡姓男子（30歲）今上午11時47分持西瓜刀和菜刀，另一手提袋子，在員林市員林大道二段的員水路口遊蕩，一度對路過機車騎士揮刀，造成民眾恐慌連忙報警，員警趕到拿出警械大喝「放下、趴下」，簡男楞住數秒後放下刀子和提袋後趴在地面，員警上前給他戴上手銬，帶回警局訊問後移送偵辦。

彰化地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」同步啟動應變機制，分案指派檢察官廖梅君指揮偵辦，經複訊後，認為簡男涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌重大，且持續精神恍惚，有危害社會公共安全疑慮，依證據符合暫行安置要件，且有緊急安置的必要，向法院聲請裁定暫時安置處分。

彰檢「防範恐怖攻擊應變小組」隨時關注網路社群發言、清查分析本轄交通要點、商場、公園景點等公共場所，易生模仿效應高風險地點，尤其特定聚集人潮的節慶假期時期，作預先規劃並即時發現、即時處置，對於任何企圖擾亂轄區社會秩序，或散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全的行為，均將依法嚴查速辦。

彰化縣簡姓男子持雙刀到員林市員林大道二段遊蕩，並對路過機車騎士揮刀，員警據報趕到壓制。圖／民眾提供
彰化縣簡姓男子持雙刀到員林市員林大道二段遊蕩，並對路過機車騎士揮刀，員警據報趕到壓制。圖／民眾提供

