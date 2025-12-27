跟老闆起爭執心情差！北捷大直站醉男憤怒咆哮 警上前制伏畫面曝光

台北捷運大直站27日下午發生旅客情緒失控事件，50歲陳姓男子因酒後情緒不穩，在捷運站內大聲咆哮，站長見狀拒絕進站，孰料陳男反而更加憤怒大吼大叫，站方為防事態擴大，噴灑辣椒水並由保全持鋼叉、盾牌控制，警方獲報火速到場，把陳男帶回派出所，待他酒醒，警詢後依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，陳男今天下午帶著19歲的兒子，步行至大直捷運站準備搭車返家，陳男因白天與工程公司老闆發生爭執，心情不佳又飲酒，進入站體時情緒突然失控，在閘門口大聲咆哮。

廖姓站長見狀，考量男子情緒激動且疑似酒後失控，為維護站內秩序與旅客安全，當場攔阻陳男進站，未料陳男情緒進一步升高，持續叫囂，站務人員隨即通報警力，並由保全人員持鋼叉、盾牌戒備，站長也噴灑辣椒水制止。

中山分局大直派出所27日下午3時46分接獲110報案，當時擔服捷運站1號出口巡守任務的警力獲報，1分鐘內即趕抵現場，順利將陳男控制帶回派出所，過程中，僅站長在制止時右手無名指輕微擦傷，無其他人受傷。

陳男到所後情緒逐漸平復，供稱因工作糾紛心情低落，加上飲酒才會失控，警詢後依社維法第72條第1款「於公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽禁止者」裁處，最高可處1萬元罰鍰。

