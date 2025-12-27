彰化男酒後持雙刀揮舞嚇人！見到警察還「立正行舉手禮」 遭制伏逮捕

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

北捷無差別殺人事件引發社會高度重視，彰化員林市員林大道與員水路的路口，今出現1名男子手持西瓜刀和菜刀遊蕩，民眾見狀立刻報警，線上警網趕到後上前制伏在地，過程中幸無人受傷。警方深入調查男子持刀在街頭走動的原因。

這是北捷恐攻之後，彰化縣第二件男子持兇器在街頭閒晃，第一件發生在彰化市永樂商圈，50多歲無業男子酒後拿鐮刀揮舞，員警據報趕到，男子放下鐮刀竟立正向員警行舉手禮，絲毫不覺自己闖禍，讓員警哭笑不得。

據了解，簡姓男子（30歲）今上午11點47手拿西瓜刀和菜刀，另一手提袋子，在員林市員林大道二段閒晃，雖未對路人揮刀但已讓路過民眾見狀驚嚇不已，連忙報警，員警趕到拿出警械大喝「放下、趴下」，簡男楞住數秒後放下刀子和提袋後趴在地面，員警上前給他戴上手銬，帶回警局訊問。

簡男神智還算清楚，手腳有刀傷，警方找消防分隊119救護人員為他治療包紮，初步檢查沒生命危險，無須送醫。警詢後，依涉犯恐嚇危害公眾罪，移送偵辦，進一步釐清持雙刀在街頭閒晃的原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣員林警分局制伏簡姓男子。圖／民眾提供
彰化縣員林警分局查扣簡姓男子的背包和兩把刀。圖／民眾提供
彰化 員林

