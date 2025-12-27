北市警破獲假冒棋牌社聚賭 負責人和賭客全送辦
台北市內常見非法職業賭場假冒棋牌社供人打麻將，萬華警分局查獲藏在漢口街2段巷弄內的棋牌社，逮捕7桌共28名賭客正在聚賭，警詢後把何姓負責人等30人送辦。
台北市警察局萬華分局今天透過新聞資料表示，西門町派出所日前接獲線報，漢口街2段巷弄內民宅有棋牌社佯裝合法經營，實則暗營非法職業賭場，獲報後組專案小組監控蒐證。
警方佈線多日掌握不法事證，日前持台北地方法院核發搜索票前往查緝，當場查獲57歲何姓現場負責人、工作人員1人、賭客28人，賭金新台幣6.3萬餘元、電動麻將桌等物。
警方說，此家棋牌社實際是職業賭場，選定漢口街2段巷弄內的民宅地下1樓當據點，並從11月起對外營業，為規避查緝，業者以點數讓民眾當籌碼，後續可換現金。
警方表示，此處職業賭場為規避查緝，選擇有逃生梯可通往後巷的地點營業，前門、後門共裝設13支監視器，現場負責的何姓男子遭逮後稱自己僅是櫃檯服務人員，為受僱員工。
警方訊後把何姓現場負責人及工作人員依營利供給賭博罪移送台北地檢署偵辦，年紀介於60歲至70歲的28名賭客依違反刑法賭博罪偵辦。
萬華警分局表示，此類型棋牌社賭場以合法掩護非法規避查緝，將持續強力掃蕩，如業者在同地點再度被查獲，將通知市府相關單位斷水斷電，民眾發現住家附近有人員出入複雜的可疑跡象及地點，可報警處理，共同維護社會治安。
