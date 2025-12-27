快訊

PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘

王ADEN表演風波未歇！社團老師「撕女學生制服口袋」 校友轟：沒這傳統

北市警破獲假冒棋牌社聚賭 負責人和賭客全送辦

中央社／ 台北27日電

台北市萬華警分局日前破獲藏匿在漢口街一處巷弄內的職業<a href='/search/tagging/2/賭場' rel='賭場' data-rel='/2/103716' class='tag'><strong>賭場</strong></a>，發現此賭場以棋牌社為名，實則供人聚賭打麻將，警方逮捕現場負責人及員工、賭客，並搜出麻將、籌碼、現金等贓證物。圖／中央社（警方提供）
台北市萬華警分局日前破獲藏匿在漢口街一處巷弄內的職業賭場，發現此賭場以棋牌社為名，實則供人聚賭打麻將，警方逮捕現場負責人及員工、賭客，並搜出麻將、籌碼、現金等贓證物。圖／中央社（警方提供）

台北市內常見非法職業賭場假冒棋牌社供人打麻將，萬華警分局查獲藏在漢口街2段巷弄內的棋牌社，逮捕7桌共28名賭客正在聚賭，警詢後把何姓負責人等30人送辦。

台北市警察局萬華分局今天透過新聞資料表示，西門町派出所日前接獲線報，漢口街2段巷弄內民宅有棋牌社佯裝合法經營，實則暗營非法職業賭場，獲報後組專案小組監控蒐證。

警方佈線多日掌握不法事證，日前持台北地方法院核發搜索票前往查緝，當場查獲57歲何姓現場負責人、工作人員1人、賭客28人，賭金新台幣6.3萬餘元、電動麻將桌等物。

警方說，此家棋牌社實際是職業賭場，選定漢口街2段巷弄內的民宅地下1樓當據點，並從11月起對外營業，為規避查緝，業者以點數讓民眾當籌碼，後續可換現金。

警方表示，此處職業賭場為規避查緝，選擇有逃生梯可通往後巷的地點營業，前門、後門共裝設13支監視器，現場負責的何姓男子遭逮後稱自己僅是櫃檯服務人員，為受僱員工。

警方訊後把何姓現場負責人及工作人員依營利供給賭博罪移送台北地檢署偵辦，年紀介於60歲至70歲的28名賭客依違反刑法賭博罪偵辦。

萬華警分局表示，此類型棋牌社賭場以合法掩護非法規避查緝，將持續強力掃蕩，如業者在同地點再度被查獲，將通知市府相關單位斷水斷電，民眾發現住家附近有人員出入複雜的可疑跡象及地點，可報警處理，共同維護社會治安。

賭場 賭博

延伸閱讀

北市男入早餐店不點餐 大剌剌偷銅板「一把抓」

影／博弈站主自己下注賭輸...黑吃黑強盜賭客彩金 檢警偵破送羈押

防孤獨死...社宅獨老強制裝緊急救援系統？北市這原因喊卡

北市社宅裝緊急救援系統可防「孤獨死」？學者指這件事更重要

相關新聞

彰化男酒後持雙刀揮舞嚇人！見到警察還「立正行舉手禮」 遭制伏逮捕

北捷無差別殺人事件引發社會高度重視，彰化縣員林市員林大道與員水路的路口，今出現1名男子手持西瓜刀和菜刀遊蕩，民眾見狀立刻...

18歲男帶13歲妹KTV歡唱...包廂廁所嘗禁果還毒駕 判刑1年10月

新北市18歲姚姓男子去年8月帶13歲妹上KTV歡唱，包廂廁所嘗禁果還涉及毒駕，遭警方攔檢查獲，經採集尿液檢驗確認含K他命...

台中建設公司股東起口角開槍射員工 一審判8年賠16萬

台中市建設公司林姓股東去年2月間在一間檳榔攤內與梁姓員工起口角，除辱罵梁三字經外，還回家拿持兩把制式手槍、多發子彈到檳榔...

高雄11分鐘內3車禍 8車挨撞釀4傷 肇事者同一人被測出毒駕

高市大寮區昨晚7時28分至7時39分，短短11分鐘內連續發生3起車禍，其中第3起共6車遭連續撞擊，警方發現肇事者吳姓駕駛...

男眼神呆滯苗栗街頭揮鐮刀傷人、闖超商攻擊店員 檢方聲請羈押獲准

30歲毒品人口何姓男子昨天傍晚涉嫌苗栗市街頭揮舞長柄鐮刀傷人， 隨後又進入一家便利商店，作勢要攻擊店員，警方趕到現場將他...

「宏泰58」損毀海纜！央視稱背後是台人走私釀禍 海巡署駁司法已釐清

中國大陸央視昨天報導兩名台灣民眾涉及操控「宏泰58」貨輪向大陸走私凍品，貨輪受台海巡署驅趕，意外誤損台灣海纜。海巡署今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。