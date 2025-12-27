18歲男帶13歲妹KTV歡唱...包廂廁所嘗禁果還毒駕 判刑1年10月

新北市18歲姚姓男子去年8月帶13歲妹上KTV歡唱，包廂廁所嘗禁果還涉及毒駕，遭警方攔檢查獲，經採集尿液檢驗確認含K他命成分，新北地院日前依對未滿14歲女子為性交罪及尿液所含毒品達行政院公告品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，判刑1年10月，可上訴。

判決指出，現年19歲姚姓男子去年8月中，帶年僅13歲少女前往林口區1間KTV歡唱，在酒精催動下，未違反對方意願下，2人在包廂廁所內發生性行為。

同年9月22日凌晨1時許，駕車行經林口區，因車牌註銷遭警攔查，經警採集其尿液送驗，結果呈K他命陽性反應，姚男坦承開車前在桃園市龜山區某處，將K他命摻入香煙內吸食。姚犯後坦承犯行並稱有和解意願，但少女及家屬則表示無調解意願。

新北地院日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑1年8月，另尿液所含毒品達行政院公告品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，判刑2月，得易科罰金6萬元，仍可上訴。

