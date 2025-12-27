快訊

家寧、紅姐出現在國文考題！網友笑翻讚「貼近生活」：出題超用心

冷氣團減弱漸回暖！下周一天氣最好 跨年元旦「這裡還是有雨」

2025「日本溫泉100選」結果公開！前三名你有去過嗎？

台中建設公司股東起口角開槍射員工 一審判8年賠16萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市建設公司林姓股東去年2月間在一間檳榔攤內與梁姓員工起口角，除辱罵梁三字經外，還回家拿持兩把制式手槍、多發子彈到檳榔攤開槍，但遭現場其他人制伏，警方起獲兩把制式手槍、子彈21發等證物，一審依槍砲罪，判林8年徒刑、罰金14萬元，梁向林提民事求償，近日審結判賠16萬元。

檢警調查，林姓建設公司股東在去年2月25日凌晨，前往大甲警分局轄內的一間檳榔攤，期間林與檳榔攤內的梁姓員工起口角，林辱罵梁三字經外，還罵梁「你就醜人」、「你實在醜」、「再說一次報警，恁爸把你打死」等語，還徒手毆打梁頭部、腳踹梁身體，導致梁受傷

林男後還搭友人的轎車返回住處，拿取兩把制式手槍、子彈，重回現場開槍，朝梁男及其配偶方向射擊，林在進入檳榔攤時，遭其他在場4人合力制伏，警方獲報到場，查扣2把制式手槍、子彈21發。

刑事部分，台中地院今年4月間審結，認定林男涉犯傷害、犯非法寄藏制式手槍罪、持制式手槍於公共場所開槍射擊罪，分別判刑4月至7年4月不等徒刑，應執行8年、併科罰金14萬元。

梁男另向林男提出損害賠償告訴，依醫藥費、精神慰撫金等費用，求償50萬餘元。

台中地院審理時，林男僅願賠償醫藥費1120元，審酌相關情狀後，認定林男需賠16萬1120元，仍可上訴。

台中市林姓男子在去年間曾在一間檳榔攤開槍，台中地院判他8年徒刑，民事得賠被害員工16萬元。本報系資料照
台中市林姓男子在去年間曾在一間檳榔攤開槍，台中地院判他8年徒刑，民事得賠被害員工16萬元。本報系資料照

槍擊

延伸閱讀

NBA／灰狼愛德華仿效莫蘭特？「開槍」手勢犯大忌 聯盟卻仍未動作

影／季麟連贈「手槍」挺謝龍介 盼終結賴清德本命區32年執政

美ICE探員馬里蘭州開槍2傷 國土安全部稱自衛

處理包裹起口角 高雄豪宅保全憤持剪捅女秘書…殺人未遂起訴

相關新聞

台中建設公司股東起口角開槍射員工 一審判8年賠16萬

台中市建設公司林姓股東去年2月間在一間檳榔攤內與梁姓員工起口角，除辱罵梁三字經外，還回家拿持兩把制式手槍、多發子彈到檳榔...

高雄11分鐘內3車禍 8車挨撞釀4傷 肇事者同一人被測出毒駕

高市大寮區昨晚7時28分至7時39分，短短11分鐘內連續發生3起車禍，其中第3起共6車遭連續撞擊，警方發現肇事者吳姓駕駛...

男眼神呆滯苗栗街頭揮鐮刀傷人、闖超商攻擊店員 檢方聲請羈押獲准

30歲毒品人口何姓男子昨天傍晚涉嫌苗栗市街頭揮舞長柄鐮刀傷人， 隨後又進入一家便利商店，作勢要攻擊店員，警方趕到現場將他...

「宏泰58」損毀海纜！央視稱背後是台人走私釀禍 海巡署駁司法已釐清

中國大陸央視昨天報導兩名台灣民眾涉及操控「宏泰58」貨輪向大陸走私凍品，貨輪受台海巡署驅趕，意外誤損台灣海纜。海巡署今天...

臉書發文「人死得不夠多」！蘆竹中小企業老闆涉恐嚇公眾 檢2天起訴

桃園游姓老闆3年前就讀EMBA時，因故與同學不睦，竟於北捷隨機殺人案事發後23日，在個人臉書發布「要趕進度、人死得不夠多...

聖誕前夕嗆「人死的不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

北捷發生通緝犯張文無差別殺人事件後，調查局成立「1219反恐專案」，為防範恐攻事件衍生模仿效應，新北市調查處於各網路平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。