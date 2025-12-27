台中建設公司股東起口角開槍射員工 一審判8年賠16萬

台中市建設公司林姓股東去年2月間在一間檳榔攤內與梁姓員工起口角，除辱罵梁三字經外，還回家拿持兩把制式手槍、多發子彈到檳榔攤開槍，但遭現場其他人制伏，警方起獲兩把制式手槍、子彈21發等證物，一審依槍砲罪，判林8年徒刑、罰金14萬元，梁向林提民事求償，近日審結判賠16萬元。

檢警調查，林姓建設公司股東在去年2月25日凌晨，前往大甲警分局轄內的一間檳榔攤，期間林與檳榔攤內的梁姓員工起口角，林辱罵梁三字經外，還罵梁「你就醜人」、「你實在醜」、「再說一次報警，恁爸把你打死」等語，還徒手毆打梁頭部、腳踹梁身體，導致梁受傷

林男後還搭友人的轎車返回住處，拿取兩把制式手槍、子彈，重回現場開槍，朝梁男及其配偶方向射擊，林在進入檳榔攤時，遭其他在場4人合力制伏，警方獲報到場，查扣2把制式手槍、子彈21發。

刑事部分，台中地院今年4月間審結，認定林男涉犯傷害、犯非法寄藏制式手槍罪、持制式手槍於公共場所開槍射擊罪，分別判刑4月至7年4月不等徒刑，應執行8年、併科罰金14萬元。

梁男另向林男提出損害賠償告訴，依醫藥費、精神慰撫金等費用，求償50萬餘元。