高雄11分鐘內3車禍 8車挨撞釀4傷 肇事者同一人被測出毒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市大寮區昨晚7時28分至7時39分，短短11分鐘內連續發生3起車禍，其中第3起共6車遭連續撞擊，警方發現肇事者吳姓駕駛在稍早前另擦撞2輛轎車，事故造成吳男在內共4名駕駛受傷，警方事後測出吳坦承吸食依託咪酯毒品毒駕，被測出有陽性反應。

林園警分局指出，昨天晚間7時39分許警方接獲報案，指稱大寮區九和路11號前發生連續車禍事故，立即派遣中庄所及交通分隊員警到場處理並疏導交通。

警方到場後調查，40歲吳姓男子駕駛轎車不明原因偏離至對向車道，逆向碰撞正在停等紅燈的轎車共波及6輛車，造成包含吳在內共3名駕駛受輕傷，其中2人被送往長庚醫院治療。

交通分隊到場後，對吳男實施酒測，吳酒測值為0；但吳坦承於駕車前有施用毒品依托咪酯，警方以唾液篩檢，呈陽性反應，有毒駕行為。

由於這起車禍發生前的10分鐘，另於晚間7時28分在光明路二段和市道188道路有一起擦撞轎車車禍，造成駕駛輕傷，10分鐘後約7時38分許又有另輛轎車在九和路遭擦撞，所幸駕駛未受傷，2車禍肇事駕駛均逃離現場。

警方事後比對案發時間前後交通事故及監視器影像等資料，發現3起車禍事故均為涉毒駕的吳男所為。吳因涉毒駕在短短11分鐘內開車約5.3公里連撞8車，包含吳在內共造成4人受傷，幸傷勢均不嚴重。

由於吳男被測出吸食依託咪酯有陽性反應，全案警訊後依公共危險罪移送高雄地方檢察署偵辦；另依道路交通管理處罰條例第35條規定，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照1年至2年。

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高市大寮區昨晚7時28分至7時39分，11分鐘內連3起車禍，共8車遭撞，警方發現肇事者吳姓駕駛涉毒駕行為。畫面為其中一起事故現場。圖／讀者提供
高市大寮區昨晚7時28分至7時39分，11分鐘內連3起車禍，共8車遭撞，警方發現肇事者吳姓駕駛涉毒駕行為。畫面為其中一起事故現場。圖／讀者提供

車禍 交通事故 毒品

