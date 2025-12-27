魯紀賢吸收華航簽派 4.5萬元換到蔡英文出訪行程

扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片

扯鈴教練魯紀賢接受中共金援吸收，吸收國軍發展共諜組織，一審判刑十年六月，台北地檢署又查出，魯還吸收前空軍中士林楚崡、陳旻琪、華航前簽派葛倉豪，洩漏時任總統蔡英文出訪瓜地馬拉、貝里斯專機行程及國軍未公開資料，從中收取賄款，檢方昨依違反國安法、貪汙等罪起訴魯等四人，分別求刑四至十五年徒刑。

魯紀賢因扯鈴商業活動二○一六年認識洪門天地會青蓮堂總會長何俊元，透過何介紹認識中共國家安全部情工人員「王浩」、「孫建」，進而被吸收為共諜。

檢方調查，二○二二年四月起，魯紀賢陸續吸收空軍飛機機械士中士林楚崡、中華航空聯合管制處簽派部航機簽派員葛倉豪，再透過林楚崡吸收空軍第七通信航管資訊中隊擔任有限中心設備維護中士的陳旻琪，並在台北市士林租屋，以「珊瑚礁」為代號發展組織，之後又移轉據點稱為「新安全屋」。

魯紀賢、林楚崡指示陳旻琪利用駐地公務電腦，登入內網公布欄或文案宣導網頁，列印未對外公開的「空軍松山基地指揮部一一二年精神戰力專案教育具體作法」、「空軍戰術管制聯隊主動式風險管理執行做法」、「空軍戰術管制聯隊一一二年風險管理與危機處理執行作法（草案）」 、「地面失事公報」等資料，「掃描」檔案傳給「王浩」、「孫建」，陳再透過魯、林收受賄款二十一萬五千元。

二○二三年三、四月間，魯紀賢指示葛倉豪提供蔡英文「二○二三民主夥伴共榮之旅」出訪行程資料（同年三月二十九日至四月七日間訪問瓜地馬拉、貝里斯並過境美國進行國是訪問），葛從華航內網用手機翻拍專機起降時間及機場資訊，傳給「王浩」與「孫建」，事後透過魯取得現金四萬五千元。