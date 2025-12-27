小英男孩認收賄…鄭家曾為賄款口角 「錢看洗去哪」

「小英男孩」鄭亦麟涉貪遭檢方起訴求處重刑，他移審法院後坦承收賄，表示確實收到東煒的一九八萬元向台電表達用電需求，願意認罪；至於財產來源不明罪部分，他說這三到五年間有許多收入，但手邊沒資料無法具體說明，未來再向法官報告。

檢方指控，鄭亦麟二○二一至二○二四年，薪資所得五五三餘萬元，鄭在此四年期間以存現方式存入七二七餘萬元至三個帳戶，總收入為一二八一餘萬元，但僅申報年度所得六七九餘萬元，不明財產增加六○一餘萬元，財產增加與收入顯不相當。

鄭亦麟解釋，檢方指控的不明財產收入，包括朋友清償、代墊金、租金、家人給的、從事動物救援的錢，另加上講課、演講費用，並非其他綠能貪汙款。

鄭亦麟坦承，他有向台電前副總蕭勝任打電話請託供電，電話中有說東煒申請案是「重要的案子」， 但不記得有表示過「經濟部關心的案子」、「國家重大政策的案子」，至於台電內部如何審查他不清楚。

鄭亦麟指出，東煒業者陳冠滔曾提出要以「裝潢費」包裝一九八萬元，他坦承有以弟弟鄭兆麟名義去開戶收錢，但解釋這是為了讓弟弟可獲得建築業相關顧問工作的機會。

陳健盛表示，他於二○二○年一場餐會認鄭亦麟，鄭當時在麥格理公司，他和鄭說如介紹人投資安康數據中心，可給仲介費一％，所以一九八萬元是仲介費非賄款。

鄭亦麟父親伍廷曾致電兒子商議返還賄款，一家人為此吵過架，鄭父提出「不然不要了，叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」；鄭母李佳珍則獻計讓鄭兆麟和東煒簽下虛假顧問合約，好讓一九八萬元留下，如同提出「雙線計劃」。

前總統蔡英文本月七日在臉書談能源轉型，主張「不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪弊案」，北檢昨偵結鄭亦麟涉貪案，痛批鄭利用職務對台電實質影響力，操控台電人員如線偶，視台電如私產，讓東煒獲得台電准予核供用電。