聽新聞
0:00 / 0:00
男眼神呆滯苗栗街頭揮鐮刀傷人、闖超商攻擊店員 檢方聲請羈押獲准
30歲毒品人口何姓男子昨天傍晚涉嫌苗栗市街頭揮舞長柄鐮刀傷人， 隨後又進入一家便利商店，作勢要攻擊店員，警方趕到現場將他制伏，全案依傷害、恐嚇等罪嫌移送檢方偵辦，苗栗地檢署檢察官今天下午複訊結束，認定有事實足以認定他有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。
苗栗警方昨天傍晚5點多接獲報案，警網立即趕到市區為公路一家便利商店，以優勢警力壓制店內的何姓男子，何男當時疑似神智不清、眼神呆滯，警方帶回派出所後，他仍無法以言語表達，通報心健中心指派社工到場協助嫌犯先戒護就醫。
何姓男子昨天持鐮刀在源林街沿街揮舞，一名婦人閃避不及，左腰遭擊中挫傷，何男接著砍向停等紅燈的轎車後車廂，結果摔倒，起身後朝路旁便利商店走去，持刀作勢要攻擊櫃檯店員，店員閃避沒受傷，警方隨後就趕到將何逮捕，何男當時疑似神智不清、眼神呆滯，被警方帶回派出所也無法言語，警方通報心健中心派社工到場協助，先將何男戒護就醫，等他稍微清醒後，再帶回採尿送驗。
檢方今日下午訊問後，認為何姓被告涉犯刑法第277條第1項傷害罪、同法第305條恐嚇危安罪嫌，嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押，晚間6點左右裁准。
苗栗地檢署表示，對危害公眾安全的案件，必定秉持速查嚴辦態度，採取相應偵查作為，以守護社會秩序與安寧，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。
