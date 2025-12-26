苗栗男持刀街頭攻擊又闖超商騷擾店員 法院裁定羈押

何姓犯嫌昨天持鐮刀在苗栗市攻擊婦人，又到附近超商意圖攻擊店員，警方到場壓制移送。圖／民眾提供

何姓犯嫌昨天持鐮刀在苗栗市攻擊婦人，又到附近超商意圖攻擊店員，警方到場壓制移送。苗栗地檢署今天依傷害罪、恐嚇危安罪嫌，認為嫌犯有反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

苗栗縣警察局苗栗分局昨天傍晚5時許獲報，苗栗市為公路1家超商有男子持刀意圖攻擊民眾，立即調派北苗派出所員警及優勢警力到場，即時將持刀男子壓制逮捕。

經調查，該何姓犯嫌先於下午4時55分許不明原因持鐮刀在源林街攻擊1名婦人，造成婦人左側腰部受傷，隨後又徒步至為公路1家超商作勢攻擊櫃台店員，所幸店員閃避沒有受傷。

警方查出，嫌犯疑似施用毒品，遭壓制時神智不清，無法言語表達，將他逮捕、戒護就醫後帶回派出所，同步通報心理健康中心指派社工到場協助，將全案依傷害、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

此案由苗栗地檢署檢察官呂宜臻指揮偵辦，今天下午訊問後，認為被告涉犯刑法傷害罪、恐嚇危安罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞，向苗栗地方法院聲請羈押，晚間經召開羈押庭後裁定羈押。