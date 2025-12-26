聽新聞
新北割頸案募款專案僅剩5天 「1原因」捐款帳戶昨一度當機
新北市楊姓國中生前年耶誕節在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭男與教唆林姓少女一審依殺人罪判刑9年、8年，本月23日高院二審改判郭男12年、林女11年。市府去年設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，本月31日截止，有民眾發現提供捐款的新北愛心大平台竟發生當機，導致無法捐款，社會局表示，昨天一度湧入許多民眾欲捐款才當機，今已恢復正常。
新北市議員卓冠廷今也在臉書喊話表示，剩下最後5天，希望大家一起幫忙，他昨天遇到2年前新北某國中割喉案的被害者家屬楊爸爸，看著楊爸爸疲憊身影，心裡一陣酸楚，這兩年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意。
卓冠廷說，民事部分，加害者應賠償938萬，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，因女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元。男方則是兩手一攤表示沒有能力和解，一毛不還。或許要向加害者討回公道還需要時間，但我們社會的溫暖可以接住被害者全家。
卓冠廷表示，新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，目前募款進度為72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊的500萬目標，還差了140多萬元。而原本成績優異的楊同學，是為照顧姊姊才選擇留在那所學校，卻因此遭遇不幸。
冠廷指自己拋磚引玉捐1萬元，雖然不多略盡棉薄之力，若大家行有餘力，可在2025最後這幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。
