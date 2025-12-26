快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

新北割頸案募款專案僅剩5天 「1原因」捐款帳戶昨一度當機

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>少年割頸案二審宣判，被害家屬（圖）無法接受判決結果。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
新北少年割頸案二審宣判，被害家屬（圖）無法接受判決結果。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭男與教唆林姓少女一審依殺人罪判刑9年、8年，本月23日高院二審改判郭男12年、林女11年。市府去年設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，本月31日截止，有民眾發現提供捐款的新北愛心大平台竟發生當機，導致無法捐款，社會局表示，昨天一度湧入許多民眾欲捐款才當機，今已恢復正常。

新北市議員卓冠廷今也在臉書喊話表示，剩下最後5天，希望大家一起幫忙，他昨天遇到2年前新北某國中割喉案的被害者家屬楊爸爸，看著楊爸爸疲憊身影，心裡一陣酸楚，這兩年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意。

卓冠廷說，民事部分，加害者應賠償938萬，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，因女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元。男方則是兩手一攤表示沒有能力和解，一毛不還。或許要向加害者討回公道還需要時間，但我們社會的溫暖可以接住被害者全家。

卓冠廷表示，新北社會局為楊家設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，目前募款進度為72%，距離預定幫助楊家支撐後續生活與照護姊姊的500萬目標，還差了140多萬元。而原本成績優異的楊同學，是為照顧姊姊才選擇留在那所學校，卻因此遭遇不幸。

冠廷指自己拋磚引玉捐1萬元，雖然不多略盡棉薄之力，若大家行有餘力，可在2025最後這幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。

提供「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案的新北愛心大平台昨一度當機。圖／民眾提供
提供「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案的新北愛心大平台昨一度當機。圖／民眾提供
新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，將於本月31日截止。圖／翻攝新北愛心大平台網頁
新北市府去年為楊家設立「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，將於本月31日截止。圖／翻攝新北愛心大平台網頁

新北 校園 割喉案 國中生 爸爸 捐款 募款 卓冠廷

延伸閱讀

板橋定食8氣爆案 新北土木技師公會今公布初步鑑定結果

新北割頸案 呂秋遠轟法官講這句情勒沒同理心：今年最諷刺的司法笑話

三鶯線噪音影響教學 新北捷運局允研磨輪軌降噪

挺政院不執行再修版財劃法 卓冠廷：藍白有意見就重啟憲法法庭

相關新聞

新北割頸案募款專案僅剩5天 「1原因」捐款帳戶昨一度當機

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校遭郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭男與教唆林姓少女一審依殺人罪判刑9年、8年，本月23日高院二...

「宏泰58」損毀海纜！央視稱背後是台人走私釀禍 海巡署駁司法已釐清

中國大陸央視昨天報導兩名台灣民眾涉及操控「宏泰58」貨輪向大陸走私凍品，貨輪受台海巡署驅趕，意外誤損台灣海纜。海巡署今天...

苗栗男持刀街頭攻擊又闖超商騷擾店員 法院裁定羈押

何姓犯嫌昨天持鐮刀在苗栗市攻擊婦人，又到附近超商意圖攻擊店員，警方到場壓制移送。苗栗地檢署今天依傷害罪、恐嚇危安罪嫌，認...

臉書發文「人死得不夠多」！蘆竹中小企業老闆涉恐嚇公眾 檢2天起訴

桃園游姓老闆3年前就讀EMBA時，因故與同學不睦，竟於北捷隨機殺人案事發後23日，在個人臉書發布「要趕進度、人死得不夠多...

聖誕前夕嗆「人死的不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

北捷發生通緝犯張文無差別殺人事件後，調查局成立「1219反恐專案」，為防範恐攻事件衍生模仿效應，新北市調查處於各網路平台...

松山車站2樓餐廳「3人打1人」遭鐵路警逮捕 疑債務糾紛惹禍

松山車站內2樓某泰式料理餐廳昨天晚上8點多發生肢體衝突，警方獲報聚眾鬥毆不敢大意，動員快打警力到場，現場一人遭徒手毆打送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。