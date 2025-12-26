快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

聽新聞
0:00 / 0:00

「宏泰58」損毀海纜！央視稱背後是台人走私釀禍 海巡署駁司法已釐清

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

中國大陸央視昨天報導兩名台灣民眾涉及操控「宏泰58」貨輪向大陸走私凍品，貨輪受台海巡署驅趕，意外誤損台灣海纜。海巡署今天回應，報導直接挑戰台灣司法審判的公正性，並推卸破壞台灣海纜的違法行為。

海巡署說明，今年2月25日，台澎第三海底電纜，在台南將軍漁港西北方5浬，遭多哥籍「宏泰58」貨輪破壞，海巡署立即調派艦艇攔停登檢「宏」輪，並押返台南安平港，報請台南地檢署指揮偵辦，4月11日地檢署偵結後提起公訴，6月12日台南地院判處王姓船長犯電信管理法第72條第1項之毀壞纜線罪，處有期徒刑3年定讞。

海巡署說，台灣是民主法治國家，取締斷纜事件，是由檢察官指揮海巡執法，再由法院依科學證據判決，不同的案件，判決結果就不同。「宏」輪船長及船員計8人，全部為中國籍，以多哥籍權宜船掩護，未正確使用AIS規避檢查，破壞台灣海底電纜，經檢察官調查、法院判決都確認是故意。

另外以今年10月7日，中國籍船長駕駛「閩連漁60138」漁船破壞馬祖海纜案件為例，經台灣司法調查程序後，確認是捕撈時過失毀壞海纜，依電信管理法判處有期徒刑3個月，足以證明台灣司法秉持公正客觀立場，將故意歸故意、意外歸意外。

中國大陸宣稱「宏」輪涉及兩岸人民合謀長期走私，與本案破壞海纜案件無關，中共公安部門如有具體事證，可以提供給台灣治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪，不應藉此操作跨境鎮壓，製造及升高兩岸對立。

海巡署人員登檢「宏泰58」。記者廖炳棋／翻攝
海巡署人員登檢「宏泰58」。記者廖炳棋／翻攝
海巡署人員登檢「宏泰58」。記者廖炳棋／翻攝
海巡署人員登檢「宏泰58」。記者廖炳棋／翻攝

海巡署 海底電纜 海纜 央視

延伸閱讀

馬來西亞旅客為5000美元走私大麻　運毒罪判8年

冷氣團肆虐海象惡劣 中國海警冒險闖金門禁限水域遭海巡驅離

中國海警船擾金門水域 海巡巡防艇併航拒止深入

陸反控「宏泰58」走私 央視：受海巡署驅趕「意外誤損」海纜

相關新聞

「宏泰58」損毀海纜！央視稱背後是台人走私釀禍 海巡署駁司法已釐清

中國大陸央視昨天報導兩名台灣民眾涉及操控「宏泰58」貨輪向大陸走私凍品，貨輪受台海巡署驅趕，意外誤損台灣海纜。海巡署今天...

聖誕前夕嗆「人死的不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

北捷發生通緝犯張文無差別殺人事件後，調查局成立「1219反恐專案」，為防範恐攻事件衍生模仿效應，新北市調查處於各網路平台...

臉書發文「人死得不夠多」！蘆竹中小企業老闆涉恐嚇公眾 檢2天起訴

桃園游姓老闆3年前就讀EMBA時，因故與同學不睦，竟於北捷隨機殺人案事發後23日，在個人臉書發布「要趕進度、人死得不夠多...

松山車站2樓餐廳「3人打1人」遭鐵路警逮捕 疑債務糾紛惹禍

松山車站內2樓某泰式料理餐廳昨天晚上8點多發生肢體衝突，警方獲報聚眾鬥毆不敢大意，動員快打警力到場，現場一人遭徒手毆打送...

影／泰籍人蛇兼導遊…黑工旅行團入境 機場遭移民署活逮

泰國籍外僑W女涉嫌招攬泰國同鄉以觀光名義來台打黑工並以桃園機場作為接應地點，移民署查緝人員今年循線在機場查獲W女及她引進...

綠能貪腐「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電喬事 起訴求刑14年

人稱「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。