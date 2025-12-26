「宏泰58」損毀海纜！央視稱背後是台人走私釀禍 海巡署駁司法已釐清

中國大陸央視昨天報導兩名台灣民眾涉及操控「宏泰58」貨輪向大陸走私凍品，貨輪受台海巡署驅趕，意外誤損台灣海纜。海巡署今天回應，報導直接挑戰台灣司法審判的公正性，並推卸破壞台灣海纜的違法行為。

海巡署說明，今年2月25日，台澎第三海底電纜，在台南將軍漁港西北方5浬，遭多哥籍「宏泰58」貨輪破壞，海巡署立即調派艦艇攔停登檢「宏」輪，並押返台南安平港，報請台南地檢署指揮偵辦，4月11日地檢署偵結後提起公訴，6月12日台南地院判處王姓船長犯電信管理法第72條第1項之毀壞纜線罪，處有期徒刑3年定讞。

海巡署說，台灣是民主法治國家，取締斷纜事件，是由檢察官指揮海巡執法，再由法院依科學證據判決，不同的案件，判決結果就不同。「宏」輪船長及船員計8人，全部為中國籍，以多哥籍權宜船掩護，未正確使用AIS規避檢查，破壞台灣海底電纜，經檢察官調查、法院判決都確認是故意。

另外以今年10月7日，中國籍船長駕駛「閩連漁60138」漁船破壞馬祖海纜案件為例，經台灣司法調查程序後，確認是捕撈時過失毀壞海纜，依電信管理法判處有期徒刑3個月，足以證明台灣司法秉持公正客觀立場，將故意歸故意、意外歸意外。

中國大陸宣稱「宏」輪涉及兩岸人民合謀長期走私，與本案破壞海纜案件無關，中共公安部門如有具體事證，可以提供給台灣治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪，不應藉此操作跨境鎮壓，製造及升高兩岸對立。