臉書發文「人死得不夠多」！蘆竹中小企業老闆涉恐嚇公眾 檢2天起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園游姓老闆3年前就讀EMBA時，因故與同學不睦，竟於北捷隨機殺人案事發後23日，在個人臉書發布「要趕進度、人死得不夠多」等駭人言論，案經調查局新北市調處網路巡邏發現，科偵溯源火速於24日將他拘提到案，複訊後諭知10萬元交保，桃園地檢署稍早依恐嚇公眾罪起訴。

起訴指出，46歲游男曾於2021年至2022年間，就讀國立中山大學EMBA時，因故與同學產生齟齬，本月19日看到張文涉嫌在台北捷運台北車站以及中山站犯下的隨機殺人行為後，竟於23日中午在桃園市蘆竹區公司內，以手機登入個人臉書帳號，公開寫下「「對了中山Ap107的人，我全部不要，全部下地獄。永世不得超生，還有吳某某的學生，我全部不要。我要趕進度了。人死的不夠多」等激進文字。

案經法務部調查局新北市調查處發現這段言論，利用科技偵查及溯源，循線確認PO文者為游男，立刻報請桃園地檢署，由「防範恐怖攻擊應變小組」雨股檢察官蕭博騰指揮偵辦，並於前天會同桃園市調查處即時將游男拘提到案，檢方複訊後，認為游男涉犯恐嚇公眾罪嫌，罪嫌重大，但無羈押必要，諭知以10萬元交保。

起訴指出，被告游男到案後承認是看了台北捷運站殺人案件後，於臉書張貼相關言論，認定游的臉書PO文與北捷殺人案件連結，由於社會上正處於恐懼氛圍，游的言論足以擴散恐懼，被告的「恐嚇公眾犯意」明確，涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌。

檢方說明，新北市調處依刑法第305條恐嚇危害安全罪移送，經查，被告游男雖然有於臉書上對外公開發布這些文字，並於偵查中坦承有意讓他就讀國立中山大學EMBA的同學看到，但他並未實際將這段文字傳送給具體的特定人觀看，也未透過特定人將這段文字輾轉告知，由此可知他並未直接或間接對國立中山大學EMBA師生造成危害，因此不符合針對特定人恐嚇的恐嚇危害安全罪。

桃園蘆竹中小企業游姓老闆（中），不爽之前就讀EMBA時，因故與同學不睦，近來看見張文隨機殺人事件，本月23日在臉書PO「要趕進度、人死得不夠多」等語，檢警24日火速將他拘提到案，訊後10萬元交保，今天下午依恐嚇公眾罪起訴。圖／新北市調處提供
桃園蘆竹中小企業游姓老闆（中），不爽之前就讀EMBA時，因故與同學不睦，近來看見張文隨機殺人事件，本月23日在臉書PO「要趕進度、人死得不夠多」等語，檢警24日火速將他拘提到案，訊後10萬元交保，今天下午依恐嚇公眾罪起訴。圖／新北市調處提供

