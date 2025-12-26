快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

馬來西亞旅客為5000美元走私大麻　運毒罪判8年

中央社／ 高雄26日電

馬來西亞籍李姓男子為5000美元報酬，與國際毒梟談妥先飛到泰國取得裝有大麻的行李箱，但在入境台灣時遭高雄國際機場海關查獲近20公斤大麻。高雄地院依運毒罪判8年。

高雄地方法院判決指出，在馬來西亞從事客服工作的李男，今年8月間以通訊軟體與暱稱「jackey」及「sky Zheng」等不詳身分人士談妥，由李男前往泰國曼谷代為運輸大麻來台後，交付給不詳成年人，並承諾負擔來回機票、生活開銷等費用，事成再支付5000美元報酬。

李男先由「jackey」代訂前往泰國曼谷機票及酒店後，於8月22日自馬來西亞吉隆坡搭機前往泰國曼谷，並於當晚下榻當地酒店，1週後李男依指示前往泰國曼谷機場內某吸菸區，接收藏有38包大麻的行李箱，隨即搭機前往台灣。但在當天下午通關入境時，當場遭財政部關務署高雄關高雄機場分關察覺有異，查扣近20公斤大麻。

高雄地院審理時，李男不但始終坦承犯行，更詳細交代全部運毒流程，法官考量深知悔悟，且其並非居於私運毒品主導地位，也未獲得報酬，又查獲大麻尚未流入市面。據此依運輸第二級毒品罪判處有期徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

馬來西亞 大麻

延伸閱讀

陸反控「宏泰58」走私 央視：受海巡署驅趕「意外誤損」海纜

馬來西亞媽媽母子3人創作雙語繪本 經典寓言鼠鹿成主角

調查局曝保管大麻「壓力倍增」、容量不足 想提前銷毀…法院不准

大麻降為第三級藥物 聯邦毒品政策半世紀來最大轉向

相關新聞

松山車站2樓餐廳「3人打1人」遭鐵路警逮捕 疑債務糾紛惹禍

松山車站內2樓某泰式料理餐廳昨天晚上8點多發生肢體衝突，警方獲報聚眾鬥毆不敢大意，動員快打警力到場，現場一人遭徒手毆打送...

影／泰籍人蛇兼導遊…黑工旅行團入境 機場遭移民署活逮

泰國籍外僑W女涉嫌招攬泰國同鄉以觀光名義來台打黑工並以桃園機場作為接應地點，移民署查緝人員今年循線在機場查獲W女及她引進...

綠能貪腐「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電喬事 起訴求刑14年

人稱「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台...

新北割頸案 呂秋遠轟法官講這句情勒沒同理心：今年最諷刺的司法笑話

新北校園割頸案二審宣判，行凶的郭姓學生與林姓「乾妹」分別判12年、11年，死者楊姓國中生的父親痛訴「台灣司法已死」，更指...

苗栗市街頭隨機砍人！持長柄鐮刀揮舞害1名婦人挫傷 警逮逞凶毒品人口

苗栗市區今天發生隨機砍人案，30歲何姓男子毒品人口持長柄鐮刀揮舞，1名婦人腰部疑被刀背擊中挫傷，路人驚嚇紛紛走避，警方接...

瑞芳男持刀追債反被刺胸 行凶男奪刀誤傷殺人未遂送辦

林姓男子與吳姓男子今天上午因債務問題發生爭吵，林男遭刀傷刺入胸部一度休克送醫搶救後脫險，已轉普病房，警方逮捕涉案吳男，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。