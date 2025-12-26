影／泰籍人蛇兼導遊…黑工旅行團入境 機場遭移民署活逮

泰國籍外僑W女涉嫌招攬泰國同鄉以觀光名義來台打黑工並以桃園機場作為接應地點，移民署查緝人員今年循線在機場查獲W女及她引進泰籍人士共61名。桃園地檢署今年11月上旬偵結，將W女依違反就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作罪嫌起訴。

移民署新北市專勤隊在桃園機場攔截泰籍仲介W女及來台打黑工的泰籍人士。圖／新北專勤隊提供

移民署新北市專勤隊專案小組調查發現，泰國籍外僑W女自2024年4月起頻繁往返泰國與台灣，每次帶領數名泰籍人士入境，其中多次帶領欲來台工作之泰籍人士參訪打工地點，將派工集散地、工作地、宿舍等皆納入旅遊行程，宛如「黑工旅行團」。

專勤隊發現一套完整的黑工仲介模式，由W女先向每名非法求職者收取約3萬9000泰銖仲介費，再「親送」來台入境觀光，挑選桃園機場作為接應地，再陪同非法工作者搭乘大眾運輸工具至鄰近火車站。移動途中，W女會先協助分派工作，工作區域包括桃園、台中、南投、台北、屏東，遍及全台各地，不論是果園、茶園、建築工地或清潔業等場所，均可見泰籍人士打黑工足跡。

新北市專勤隊專案小組掌握W女入台班機，會同南區事務大隊台東縣專勤隊報請桃園地檢署檢察官指揮，今年趁W女帶團入境時，在機場埋伏成功逮捕非法仲介主嫌W女，和她引進的泰籍人士共61名。桃園地檢署今年11月上旬偵結，將W女依違反就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作罪嫌起訴。