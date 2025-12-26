快訊

綠能貪腐「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電喬事 起訴求刑14年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長<a href='/search/tagging/2/鄭亦麟' rel='鄭亦麟' data-rel='/2/241011' class='tag'><strong>鄭亦麟</strong></a>（右）。圖／聯合報系資料照片
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟（右）。圖／聯合報系資料照片
人稱「小英男孩」鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台電，鄭等6人涉貪被羈押迄今。台北地檢署偵結，依貪汙等罪嫌起訴鄭等6人，對鄭具體求刑應執行14年徒刑。

陳健盛、陳冠滔涉貪汙違背職務行為交付賄賂、商業會計法、刑法背信罪嫌依法起訴。鄭的父母鄭伍廷、李佳珍、胞弟鄭兆麟依洗錢罪嫌起訴，均具體求刑2年。台電時任副總經理蕭勝任涉背信罪嫌不起訴。泓德能源公司總經理周仕昌、董事鄭涵因安康數據中心合作案破局，198萬元由東煒公司獨立支出，涉貪汙罪不起訴處分。

前總統蔡英文本月7日前在臉書聊「能源轉型」認為「不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案」北檢今偵結鄭亦麟涉貪案，依貪汙治罪條例違背職務行為收賄罪、財產來源不明、及洗錢防制法洗錢罪嫌起訴鄭，具體求刑應執行14年；涉行賄的陳健盛、陳冠滔若審判中認罪分別具體求刑1年6月，否認則求刑3年6月。

34歲鄭亦麟被譽為「小英男孩」2016年受時任行政院長林全提攜，出任行政院能源及減碳辦公室主任，經濟部2018年成立綠推中心，鄭亦麟擔任副執行長，年僅28歲負責推動離岸風電政策，2019年擔任台船環海董事，2025年出任台灣智慧電能公司總經理，今年8月間台智電董事會決議解任鄭的總經理職務。

檢調追查，東煒建設2022年計畫在台北市內湖區興建「安康數據中心」有大量電力需求，需要台電饋線容量配額，疑涉找上綠能官員鄭亦麟協助向台電喬事；當時，東煒建設取得太陽能大廠泓德能源同意共同發展安康數據中心，但此計畫2023年破局喊卡。

檢調查出，鄭亦麟任職綠推中心副執行長時，涉用胞弟帳戶當人頭，收受東煒建設等業者「顧問費」賄賂上百萬元，鄭疑多次打電話給台電主管施壓關切，另鄭有數百萬元不明來源財產。鄭否認犯行，辯稱沒有高層介入，他的財產則是母親贈與；日前鄭得知被裁定羈押禁見時，一度淚灑羈押庭。

北檢黑金專組檢察官高文政今年8月25日依貪汙收賄、財產來源不明、洗錢罪，指揮調查局台南市調查處兵分22路搜索鄭、東煒公司等。鄭一度向調查官說「知道我背後是誰嗎？」專案小組原本在鄭的住處未發現手機，後來在住處大樓附近發現一支被棄置的手機，懷疑鄭將手機丟出窗外滅證。

鄭亦麟8月26日聲押禁見獲准，日前檢方聲請延長羈押，鄭亦麟、陳健盛及陳冠滔等3人均延押獲准，羈押期限至12月26日。全案今偵結，3人移審法院。

東煒建設董事長陳健盛兒子陳冠滔（右），涉行賄經濟部高官喬電。記者林俊良／攝影
東煒建設董事長陳健盛兒子陳冠滔（右），涉行賄經濟部高官喬電。記者林俊良／攝影
東煒建設董事長陳健盛（圖）與兒子陳冠滔涉行賄經濟部高官喬電。記者潘俊宏／攝影
東煒建設董事長陳健盛（圖）與兒子陳冠滔涉行賄經濟部高官喬電。記者潘俊宏／攝影
東煒建設公司董事長陳健盛（後）及其擔任董事的兒子陳冠滔（前）涉行賄，若審判中認罪分別具體求刑1年6月，否認則求刑3年6月。記者蘇健忠／攝影
東煒建設公司董事長陳健盛（後）及其擔任董事的兒子陳冠滔（前）涉行賄，若審判中認罪分別具體求刑1年6月，否認則求刑3年6月。記者蘇健忠／攝影
「小英男孩」鄭亦麟（左）在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台電，鄭等6人涉貪被羈押迄今。台北地檢署偵結，依貪汙等罪嫌起訴鄭等6人，對鄭具體求刑應執行14年徒刑。記者蘇健忠／攝影
「小英男孩」鄭亦麟（左）在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉向東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔收賄198萬元施壓台電，鄭等6人涉貪被羈押迄今。台北地檢署偵結，依貪汙等罪嫌起訴鄭等6人，對鄭具體求刑應執行14年徒刑。記者蘇健忠／攝影

