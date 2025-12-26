快訊

新北割頸案 呂秋遠轟法官講這句情勒沒同理心：今年最諷刺的司法笑話

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北割頸案死者的父親（左）無法接受判決結果，痛訴「台灣司法已死」。本報資料照片
新北校園割頸案二審宣判，行凶的郭姓學生與林姓「乾妹」分別判12年、11年，死者楊姓國中生的父親痛訴「台灣司法已死」，更指曾有法官問他，「能否有機會讓他們來孝順你們？」律師呂秋遠對此表示，「法官大人，修復式司法不是這樣用的啦！你這是在被害人的傷口上灑鹽好嗎？」

新北割頸案二審已經判決，呂秋遠在臉書表示，被害人家屬對判決結果不滿意，當然可以理解，畢竟孩子被這麼殘忍的攻擊，再也回不來，但是兩名兇嫌竟然僅判決12年、11年。因為加害人是少年，所以與成年人犯罪相比，依法可以「享有」4大優惠：一，只要是少年，就一定可以減刑。二，沒有前科，成年以後會塗銷紀錄。三，往後假釋時間，可以縮短為1/3，也就是如果判12年，最快4年就可以出獄。四，無論犯什麼罪，都不可以判決死刑、無期徒刑。

他說，按照少年事件處理法的規定，這樣的判決結果很無奈，但是基於法律就是這樣規定，法官的判決結果是輕是重，就由社會公斷。

然而，根據楊父的說法，法官在開庭時說過「能否有機會讓他們來孝順你們？」，呂秋遠表示，他就不能接受了，就像是對被害人說，「難道你不希望往後可以多一個性侵害過你的人照顧你嗎？」有什麼兩樣？

呂秋遠表示，為了希望兩造和解，「跟被害人說，要讓殺害孩子的人來孝順我？」這已經不是情緒勒索而已，而是完全的沒有同理心。到底要怎麼讓這兩個加害人，長大以後來孝順被害人的爸媽？

少年事件處理法要如何修法可以討論。呂秋遠表示，但是，法官不能自以為這是溫情喊話、溫馨提示，「要被害人接受他不願意的條件，甚至講出這麼誇張的話，否則對於被害人來說，司法只是無法還他公道的裝飾品而已」。要加害人來孝順被害人的爸媽，應該是今年最諷刺的司法笑話。

被害人 呂秋遠 法官

