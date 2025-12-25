聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲指李明峯「已非市政府的人」

聯合報／ 記者吳淑玲邵心杰／台南報導

台南市消防局前局長李明峯涉貪，昨天遭檢察官聲押禁見獲准，台南市長黃偉哲昨天受訪時表示，李明峯「已經不是市政府的人了」，不知道要有何處置？消防局長楊宗林則表示尊重司法，會全力配合檢廉偵辦。

台南市政府發言人田玲瑚表示，相關案件已進入司法調查程序，市府尊重司法依法行政，也希望調查結果能釐清事實，毋枉毋縱。

李明峯擔任台南市消防局長長達十五年，本月十二日突以個人家庭因素向市長黃偉哲請辭，突然「閃辭」引發外界議論，六天後又傳出李在摩鐵手部受傷濺血，經送醫救治，縫合傷口後無大礙，但引發諸多聯想。

當時台南市府透過發言人證實，李明峯是因家庭因素十一日向市長黃偉哲請辭，市長黃偉哲經懇談溝通無效「勉予同意」批准，不久後也發布由副局長楊宗林接任新任消防局長。

然而，李明峯閃辭原因眾說紛紜，當時即有地方人士表示，可能與弊案有關。地方人士說，李明峯與楊女關係密切，曾多次一同現身公開場合，也曾因兩人小動作引來在場人士聯想。據悉，檢廉等單位今年四、五月間早已盯上李等人，盛傳李等人因其利潤分配擺不平而鬧翻，檢廉接獲檢舉後展開蒐證，直至前天搜索約談。

今年八月二日即有人匿名在「靠北消防3.0」粉絲專頁發文爆料，指李明峯與販售細水霧幫浦設備的楊詠琪 關係匪淺，楊女同時也承接印製南市消防月曆業務，被檢舉有不當金錢往來。

市府人員曾私下說，「檢舉黑函相當多」，除非有具體事證才會進一步處理，但只要涉及弊案就是法不能容許。

黃偉哲 收賄

延伸閱讀

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

7周年就職日台南迎來大禮 黃偉哲：「國圖南館」明年完工

影／台南與日本沖繩今天起直航 市長黃偉哲迎首批旅客

就職7週年視察國圖南館 黃偉哲：預定115年完工

相關新聞

苗栗市街頭隨機砍人！持長柄鐮刀揮舞害1名婦人挫傷 警逮逞凶毒品人口

苗栗市區今天發生隨機砍人案，30歲何姓男子毒品人口持長柄鐮刀揮舞，1名婦人腰部疑被刀背擊中挫傷，路人驚嚇紛紛走避，警方接...

瑞芳男持刀追債反被刺胸 行凶男奪刀誤傷殺人未遂送辦

林姓男子與吳姓男子今天上午因債務問題發生爭吵，林男遭刀傷刺入胸部一度休克送醫搶救後脫險，已轉普病房，警方逮捕涉案吳男，他...

涉收賄300萬 李明峯羈押

台南市消防局前局長李明峯涉貪，前天遭檢廉搜索約談，台南地檢署複訊後認為涉嫌重大，昨向法院聲押禁見李明峯與女性密友楊詠琪獲...

黃偉哲指李明峯「已非市政府的人」

台南市消防局前局長李明峯涉貪，昨天遭檢察官聲押禁見獲准，台南市長黃偉哲昨天受訪時表示，李明峯「已經不是市政府的人了」，不...

影／懷疑遭出千積欠250萬...情侶夥同友人聯手搶賭場295萬 逃5小時落網

林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元賭債，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人前往假意還債，涉嫌聯手搶賭...

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒捕警連開10槍 抓人過程曝光

正逢耶誕節雲林縣卻不平靜，林內鄉一所國小附近今天下午發生警匪追逐開槍事件，斗六分局發現一輛疑為失竊車輛，即進行攔查，不料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。