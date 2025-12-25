聽新聞
涉收賄300萬 李明峯羈押

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南市消防局前局長李明峯涉貪，前天遭檢廉搜索約談，台南地檢署複訊後認為涉嫌重大，昨向法院聲押禁見李明峯與女性密友楊詠琪獲准。據調查，李明峯涉與楊詠琪共同收受消防設備曾姓業者賄賂三百餘萬元，使曾男獲取民間捐贈消防設備車輛的銷售利益，檢廉不排除還有其他不法利益輸送，正擴大追查。

李明峯近二年任內積極推動高壓細水霧幫浦消防車，遭檢舉與販售細水霧幫浦設備的楊詠琪關係匪淺，楊女還同時承接台南市的消防月曆業務。台南地檢署前天指揮廉政署搜索，至消防局帶走大批相關資料，並約談李明峯、楊詠琪、曾姓業者等十人。

檢廉調查，李明峯職務上具有審核民間捐贈消防設備車輛、建物消防安全設備查驗與准駁等權限，二○二三年起涉與楊詠琪共謀，若有企業或善心人士要捐贈消防車輛，就由楊女名義上的「一人公司」簽約，實際上轉由曾姓男子公司購買消防設備車輛，總計數十輛，二人再收取回扣，另涉協助曾男送審消防設備工程相關資料順利通過，近二年共收受曾姓男子賄賂三百餘萬元。

檢察官前天漏夜偵訊，認李、楊女二人犯罪嫌疑重大，當庭逮捕二人，且以供詞不一，有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見；曾姓業者以十萬元交保，其餘七人請回。台南地院昨晚裁准李明峯與楊詠琪二人羈押並禁止接見通信。

基層議論，今年八月有人匿名在社群爆料，李明峯遭質疑近年力推高壓細水霧幫浦消防車，捐贈者只能聯繫楊女的科技公司購買，涉及圖利楊詠琪，相關人員並從中收受回扣，楊女並連續八年唯一承攬台南市消防月曆，懷疑二人關係不單純。

收賄

