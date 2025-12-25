快訊

苗栗市街頭隨機砍人！持長柄鐮刀揮舞害1名婦人挫傷 警逮逞凶毒品人口

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市區今天發生隨機砍人案，30歲何姓男子毒品人口持長柄鐮刀揮舞，1名婦人腰部疑被刀背擊中挫傷，路人驚嚇紛紛走避，警方接獲報案隨即在便利商店內逮人，全案依傷害、恐嚇等罪嫌處理中。

苗栗警察分局今天傍晚5點多接獲報案，警網立即趕到市區為公路一家便利商店，優勢警力壓制店內的何姓男子，何男當時疑似神智不清、眼神呆滯，警方帶回派出所後，仍無法言語表達，同時通報心健中心指派社工到場協助，何男先戒護就醫，今天晚上9點多較為清醒，警方帶回將採尿檢驗。

警方初步調查，何男今天持鐮刀在源林街沿街揮舞，1名婦人閃避不及，左腰部遭擊中挫傷，何男接著砍向停等紅燈的轎車後車廂未果摔倒，起身朝路旁便利商店走去，持刀作勢攻擊櫃檯店員，店員閃避沒有受傷，警方趕到後逮人，全案依傷害、恐嚇罪嫌處理中，並進一步追查犯案動機。

「嚇死人了！」一名目擊者心有餘悸說，一開始以為是單純的車禍，何男倒在馬路，何男起身時，才看到手持鐮刀沿街揮舞，並朝路旁的便利商店走去，才驚覺又發生隨機殺人事件，他躲進一旁的醫院，其他路人紛紛走避。

他表示，原來他是看到是何男持鐮刀，揮砍停等紅燈的轎車後車廂，剛好號誌轉綠燈，鐮刀砍空摔倒在地，何男後來走進便利商店，過了沒有多久，3輛警車就趕到，員警衝進便利商店逮人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

30歲何姓男子今天傍晚持長柄鐮刀在苗栗市區揮舞，1名婦人腰部疑被刀背擊中挫傷，警方據報隨即逮人，全案依傷害、恐嚇等罪嫌處理中。圖／民眾提供
30歲何姓男子今天傍晚持長柄鐮刀在苗栗市區揮舞，1名婦人腰部疑被刀背擊中挫傷，警方據報隨即逮人，全案依傷害、恐嚇等罪嫌處理中。圖／民眾提供
30歲何姓男子今天傍晚持長柄鐮刀在苗栗市區揮舞，1名婦人腰部疑被刀背擊中挫傷，警方據報隨即逮人，全案依傷害、恐嚇等罪嫌處理中。圖／民眾提供
30歲何姓男子今天傍晚持長柄鐮刀在苗栗市區揮舞，1名婦人腰部疑被刀背擊中挫傷，警方據報隨即逮人，全案依傷害、恐嚇等罪嫌處理中。圖／民眾提供

便利商店 車廂 店員

