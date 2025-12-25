聽新聞
0:00 / 0:00
瑞芳男持刀追債反被刺胸 行凶男奪刀誤傷殺人未遂送辦
林姓男子與吳姓男子今天上午因債務問題發生爭吵，林男遭刀傷刺入胸部一度休克送醫搶救後脫險，已轉普病房，警方逮捕涉案吳男，他原本否認行凶，晚間坦承林男持刀至他住處追討債務，雙方爭吵，他奪刀後，激烈拉扯中不慎刺傷林男，警方訊後將吳依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
瑞芳警分局調查，38歲林姓男子為警方列管的毒品人口，與住在新北市瑞芳區23歲吳姓男子為舊識，今天上午林男追討吳的友人欠債未還，雙方約到吳男住處談判。林與吳發生言詞衝突，林男突然拿刀攻擊吳，林反被刺傷離開吳家向一名送報生求救，警方趕至由救護車送醫急救，搶救後脫險。
警方說，經報請基隆地檢署檢察官核發拘票指揮偵辦，警方在2小時後在吳住處逮到人，吳男起初供稱，是林男持刀自己摔倒刺傷自己，警訊時供稱，因林男持刀至他住處追討債務，雙方言語不合發生爭吵，激烈拉扯中不慎刺傷林男，全案偵訊後，晚間8時26分依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
今天上午7時許，警方接獲報案，指稱明燈路三段某民宅前有民眾遭刺傷，立即派員趕赴現場處置。案發後，警方採證並調閱周邊監視器調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言