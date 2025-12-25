快訊

瑞芳男持刀追債反被刺胸 行凶男奪刀誤傷殺人未遂送辦

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

林姓男子與吳姓男子今天上午因債務問題發生爭吵，林男遭刀傷刺入胸部一度休克送醫搶救後脫險，已轉普病房，警方逮捕涉案吳男，他原本否認行凶，晚間坦承林男持刀至他住處追討債務，雙方爭吵，他奪刀後，激烈拉扯中不慎刺傷林男，警方訊後將吳依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局調查，38歲林姓男子為警方列管的毒品人口，與住在新北市瑞芳區23歲吳姓男子為舊識，今天上午林男追討吳的友人欠債未還，雙方約到吳男住處談判。林與吳發生言詞衝突，林男突然拿刀攻擊吳，林反被刺傷離開吳家向一名送報生求救，警方趕至由救護車送醫急救，搶救後脫險。

警方說，經報請基隆地檢署檢察官核發拘票指揮偵辦，警方在2小時後在吳住處逮到人，吳男起初供稱，是林男持刀自己摔倒刺傷自己，警訊時供稱，因林男持刀至他住處追討債務，雙方言語不合發生爭吵，激烈拉扯中不慎刺傷林男，全案偵訊後，晚間8時26分依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

今天上午7時許，警方接獲報案，指稱明燈路三段某民宅前有民眾遭刺傷，立即派員趕赴現場處置。案發後，警方採證並調閱周邊監視器調查。

瑞芳凶殺案男持刀追債反被刺胸，行凶男奪刀誤傷殺人未遂送辦。記者游明煌／翻攝
瑞芳凶殺案男持刀追債反被刺胸，行凶男奪刀誤傷殺人未遂送辦。記者游明煌／翻攝

