聽新聞
0:00 / 0:00
影／懷疑遭出千積欠250萬...情侶夥同友人聯手搶賭場295萬 逃5小時落網
林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元賭債，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人前往假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，賭場負責人陳姓女子不甘心遭搶報警，林女與男友逃5小時落網，警方南下雲林查獲3名共犯，查扣260萬元贓款及毒品，警詢後今依加重強盜及毒品罪嫌送辦，賭場負責人另依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警方昨晚近7時獲報，接獲陳姓女子（54歲）報案指稱，在板橋區華江一路暗中經營天九牌地下賭場遭搶295萬元，搶匪得手後駕車逃逸。
據了解，陳女在今年12月初以7萬元月租金為代價承租華江七路一處建物1樓，做為天九牌賭博場所，行搶主嫌林姓女子（27歲）本月初前往賭場，積欠賭場250萬元賭債，事後懷疑賭場賭具有問題遭出千。
昨天下午4時許，夥同歐姓男友（34歲）及友人蔡姓男子（34歲）、楊姓男子（41歲）、趙姓男子（20歲）等5人，帶了250萬元現金假意要歸還債務為由進入屋內，以人數優勢涉嫌控制在場負責人陳女及6名賭客，強行搶走賭場內現金45萬元，連同250萬元全數帶走駕車離去。
海山警方以車追人，昨晚11時許，在板橋區中正路275巷附近查獲主嫌林女及歐男，查扣K他命1包及現金10萬元等，又至三重區住處起獲贓款250萬元；警方並南下雲林縣台西鄉查獲共犯蔡男、楊男及趙男等3人，其中趙男為苗栗地方檢察署所發布刑期1年的執字詐欺通緝犯，同案尚有1名共犯在逃。
警詢後，將林女及其歐姓男友等5人依加重強盜及毒品罪嫌送辦，賭場負責人陳女另依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰9000元，趙男因涉詐欺案遭通緝，今也依法解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言