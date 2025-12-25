影／懷疑遭出千積欠250萬...情侶夥同友人聯手搶賭場295萬 逃5小時落網

林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元賭債，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人前往假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，賭場負責人陳姓女子不甘心遭搶報警，林女與男友逃5小時落網，警方南下雲林查獲3名共犯，查扣260萬元贓款及毒品，警詢後今依加重強盜及毒品罪嫌送辦，賭場負責人另依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方昨晚近7時獲報，接獲陳姓女子（54歲）報案指稱，在板橋區華江一路暗中經營天九牌地下賭場遭搶295萬元，搶匪得手後駕車逃逸。

據了解，陳女在今年12月初以7萬元月租金為代價承租華江七路一處建物1樓，做為天九牌賭博場所，行搶主嫌林姓女子（27歲）本月初前往賭場，積欠賭場250萬元賭債，事後懷疑賭場賭具有問題遭出千。

昨天下午4時許，夥同歐姓男友（34歲）及友人蔡姓男子（34歲）、楊姓男子（41歲）、趙姓男子（20歲）等5人，帶了250萬元現金假意要歸還債務為由進入屋內，以人數優勢涉嫌控制在場負責人陳女及6名賭客，強行搶走賭場內現金45萬元，連同250萬元全數帶走駕車離去。

海山警方以車追人，昨晚11時許，在板橋區中正路275巷附近查獲主嫌林女及歐男，查扣K他命1包及現金10萬元等，又至三重區住處起獲贓款250萬元；警方並南下雲林縣台西鄉查獲共犯蔡男、楊男及趙男等3人，其中趙男為苗栗地方檢察署所發布刑期1年的執字詐欺通緝犯，同案尚有1名共犯在逃。