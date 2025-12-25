快訊

台北跨年卡司公布 網翻出20年前豪華陣容：沒寫名字「化成灰都認得」

不是林靜儀？綠營南投縣長人選有譜 醫師背景露端倪

前台南消防局長李明峯涉收賄300萬 法官認有逃亡、串證之虞裁押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／懷疑遭出千積欠250萬...情侶夥同友人聯手搶賭場295萬 逃5小時落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元賭債，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人前往假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，賭場負責人陳姓女子不甘心遭搶報警，林女與男友逃5小時落網，警方南下雲林查獲3名共犯，查扣260萬元贓款及毒品，警詢後今依加重強盜及毒品罪嫌送辦，賭場負責人另依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方昨晚近7時獲報，接獲陳姓女子（54歲）報案指稱，在板橋區華江一路暗中經營天九牌地下賭場遭搶295萬元，搶匪得手後駕車逃逸。

據了解，陳女在今年12月初以7萬元月租金為代價承租華江七路一處建物1樓，做為天九牌賭博場所，行搶主嫌林姓女子（27歲）本月初前往賭場，積欠賭場250萬元賭債，事後懷疑賭場賭具有問題遭出千。

昨天下午4時許，夥同歐姓男友（34歲）及友人蔡姓男子（34歲）、楊姓男子（41歲）、趙姓男子（20歲）等5人，帶了250萬元現金假意要歸還債務為由進入屋內，以人數優勢涉嫌控制在場負責人陳女及6名賭客，強行搶走賭場內現金45萬元，連同250萬元全數帶走駕車離去。

海山警方以車追人，昨晚11時許，在板橋區中正路275巷附近查獲主嫌林女及歐男，查扣K他命1包及現金10萬元等，又至三重區住處起獲贓款250萬元；警方並南下雲林縣台西鄉查獲共犯蔡男、楊男及趙男等3人，其中趙男為苗栗地方檢察署所發布刑期1年的執字詐欺通緝犯，同案尚有1名共犯在逃。

警詢後，將林女及其歐姓男友等5人依加重強盜及毒品罪嫌送辦，賭場負責人陳女另依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁罰9000元，趙男因涉詐欺案遭通緝，今也依法解送歸案。

林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，才逃5小時就落網，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，才逃5小時就落網，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，才逃5小時就落網，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，才逃5小時就落網，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，才逃5小時就落網，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝
林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人假意還債，涉嫌聯手搶賭場295萬元，才逃5小時就落網，今依法送辦。記者王長鼎／翻攝

賭場 賭博

延伸閱讀

香港工廈派對房間淪賭場無牌吧 1晚隨時輸逾130美元

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

大鯊魚現蹤嘉義東石外海落網 學者鑑識鯊種拍賣價曝

貼文稱「鄭捷、張文都是我的人」 恐嚇炸小港機場犯嫌高雄落網

相關新聞

影／懷疑遭出千積欠250萬...情侶夥同友人聯手搶賭場295萬 逃5小時落網

林姓女子日前在新北市賭場賭博輸錢，積欠250萬元賭債，事後懷疑遭出千，昨夥同歐姓男友及多名友人前往假意還債，涉嫌聯手搶賭...

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒捕警連開10槍 抓人過程曝光

正逢耶誕節雲林縣卻不平靜，林內鄉一所國小附近今天下午發生警匪追逐開槍事件，斗六分局發現一輛疑為失竊車輛，即進行攔查，不料...

影／毒男拒檢衝撞警車！中壢警攔截圍捕英勇破窗 手擒車上4毒蟲

桃園市中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」專案時，於中央西路攔查一輛行蹤詭異的小客車，不料55歲鄭男竟毒駕拒檢，更瘋狂衝撞警車，...

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

38歲林姓男子今上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑遭人持刀刺入胸部，一度休克搶救後脫險，傷勢穩定。瑞芳警火速逮到...

台南23歲女清潔員被酒駕撞死今告別式 家屬仍不敢告訴高齡奶奶

台南23歲陳姓女清潔員16日在垃圾車尾收運作業時，慘遭餐飲業者鄭傳吉酒駕撞死，令家屬心碎，今舉行告別式，環保局長許仁澤帶...

前員工狠砍老闆脖子釀命危 檢依殺人未遂聲押

台中豐原區今上午驚傳砍人，張姓男子自烤漆廠離職後因和陳姓前老闆有投資糾紛，張拿水果刀跑到陳住處，還拿刀抵住陳的父親脖子要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。