網傳北投砍人 北市警速開臨時社區治安會議防範

中央社／ 台北25日電

因應北市預謀隨機攻擊事件和近日網傳年底要「北投砍百人」訊息，台北市警察局北投分局今天說，已緊急召開臨時社區治安會議，呼籲「跑躲擋報」自保，並強化社會安全防護網絡。

27歲張文19日在台北捷運台北車站及誠品生活南西店周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成包含自身在內4人死亡。此事件震驚社會各界。

北投分局今天透過新聞稿表示，有鑒於此，加上近日網路流傳年底要在北投砍百人訊息，已緊急召開臨時社區治安會議，邀請中央和地方民代、里鄰長、台北捷運公司、捷運警察隊、民防、義警、義交、志工、醫療機構、傳統市場、商城等人潮易聚集場所代表與會。

同時，會中說明警方因應突發事件應處作為，捷運營運時段提升維安層級，由雙警守望，包括內、外勤員警均投入捷運站安維勤務。

另外，也整合運用民防、義警、社區巡守隊等協勤民力加強巡守，全面提升見警率，保障通勤上、下班民眾安全，安定民心。

北投分局說，會中並針對市場、大型賣場人潮匯集處所、路跑、繞境等大型勤務逐一說明，以「強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護」溝通協調，並請各場所管理單位從業人員、保全人員加強聯防機制，深化聯繫管道，訊息即時通報，形成多層次社會安全防護網絡。

除此之外，北投分局提到，會議中也教導民眾如果遭遇恐怖攻擊時，要謹記4字自保口訣「跑、躲、擋、報」，遭遇恐怖攻擊的第一時間能大幅提升民眾生存能力。

北投分局提到，也請與會單位透過廣播、網路等方式宣導，共同強化民眾危險防範意識，透過傳遞自保技巧知識。

北投分局表示，未來將對公共場所安全措施持續滾動檢討、具體落實相關作為，讓北投居民能持續享有安全、安心、安居的環境外，也積極偵辦、追緝不法，宣示對於疑似任何恐怖攻擊的行為將展現零容忍之決心。

北投 台北捷運 恐怖攻擊

