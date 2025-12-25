聽新聞
北捷殺人效應防恐升級？ 雲林男持槍拒捕警連開10槍抓人過程曝光
正逢耶誕節雲林縣卻不平靜，林內鄉一所國小附近今天下午發生警匪追逐開槍事件，斗六分局發現一輛疑為失竊車輛，即進行攔查，不料該車卻拒檢逃逸，警方展開追緝，一路圍捕，追到國小附近小路，警方多次喝令停車未果，發現對方疑有槍枝，即對空連開10槍示警但犯嫌仍拒檢棄車逃逸，經一番追逐終將他逮捕。
林內鄉重興國小附近今天下午槍聲大作，嚇壞鄰近居民，居民說，今天耶誕節，學校沒上課，否則將驚動師生，真是「恐怖耶誕耶」。
這起開槍追逐事件發生在今天下午約1時30分許，斗六分局鎖定一輛失竊車輛出沒於街頭，即一路追監圍捕，過程中發現該車駕駛疑持有槍支，即聯絡更多警車展開圍捕，一輛偵防車追到該車並逼車要求對方停車，但對方仍不理閃車沿著小路加速逃逸，過程宛如電影警匪逐十分驚險。
警方見對方不停車且疑持有槍枝，即對空連續鳴槍10槍示警，沒想到對方仍不配合，趁隙逃車拒絕警盤檢，並隨機偷走一輛鑰匙未拔的機車繼續逃跑。
警車沿著農路包抄攔阻，最後將犯嫌機車撞倒，將他逮捕，並起出一把沒有彈匣的改造手槍，犯嫌掙扎受皮肉傷，送醫後並無大礙。初步了解，被逮的張姓男子雲林人（43歲）、有毒品、肇逃、毀損、家暴、侵占有等多項前科，目前因數案通緝中。全案由警方釐清中。
