影／毒男拒檢衝撞警車！中壢警攔截圍捕英勇破窗 手擒車上4毒蟲

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」專案時，於中央西路攔查一輛行蹤詭異的小客車，不料55歲鄭男竟毒駕拒檢，更瘋狂衝撞警車，警方立即發動圍捕，最終於分局門口將其攔停。對此員警破窗逮人，現場查獲毒品海洛因與安非他命，鄭男依毒駕等多項罪嫌、車上另3名乘客依毒品罪嫌偵辦。

中壢警分局指出，昨晚執行「雷霆除暴」擴大臨檢防制車手暨取締酒駕專案勤務時，中壢派出所巡邏網於晚間9時30分巡經中壢區中央西路與大同路口，發現一名55歲鄭男駕駛的小客車行車搖晃，欲攔查時該車竟拒檢並加速駛離。

而該車於拒檢時更衝撞警車，並與另一輛小客車於中和路發生交通事故而逃逸，立即通報線上高密度巡邏網，該車一路在中壢火車站前商圈違規逃竄，險象環生，隨後警方順利於中壢警分局前將該車攔停，其中中壢所員警楊明諺、吳晉伊等人隨即上前英勇破窗，當場將鄭男拉下逮捕，警員吳晉伊破窗控制犯嫌時造成右手手掌部分擦挫傷，經就醫包紮後並無大礙。

警方於車內查獲第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命殘渣袋各1只，又於副駕駛乘客盧男身上查獲第二級毒品安非他命1包約8公克，駕駛鄭嫌經唾液初篩呈海洛因及安非他命陽性。

全案警詢後，鄭男依毒駕、公共危險、妨害公務等罪嫌、盧男及另2名乘客55歲盧男及35歲葉男依毒品罪嫌依法偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

桃園市中壢區55歲鄭男昨晚毒駕拒檢衝撞警車，員警破窗逮人，現場查獲毒品海洛因與安非他命，鄭男依毒駕等多項罪嫌、車上另3名乘客依毒品罪嫌偵辦。圖／警方提供
相關新聞

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

38歲林姓男子今上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑遭人持刀刺入胸部，一度休克搶救後脫險，傷勢穩定。瑞芳警火速逮到...

台南23歲女清潔員被酒駕撞死今告別式 家屬仍不敢告訴高齡奶奶

台南23歲陳姓女清潔員16日在垃圾車尾收運作業時，慘遭餐飲業者鄭傳吉酒駕撞死，令家屬心碎，今舉行告別式，環保局長許仁澤帶...

影／毒男拒檢衝撞警車！中壢警攔截圍捕英勇破窗 手擒車上4毒蟲

桃園市中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」專案時，於中央西路攔查一輛行蹤詭異的小客車，不料55歲鄭男竟毒駕拒檢，更瘋狂衝撞警車，...

前員工狠砍老闆脖子釀命危 檢依殺人未遂聲押

台中豐原區今上午驚傳砍人，張姓男子自烤漆廠離職後因和陳姓前老闆有投資糾紛，張拿水果刀跑到陳住處，還拿刀抵住陳的父親脖子要...

無業男PO文「想扮小丑殺人」 新北檢聲押獲准

無業劉姓男子上網PO文指稱「想扮小丑殺人」，欲模仿台北車站隨機殺人犯嫌張文，桃警昨執行網路巡邏發現，報請新北地檢署指揮偵...

夜店大亨夏天倫上月遭2嫌砍傷 檢警今拘提5人…疑犯前密切接觸

夜店大亨夏天倫11月30日在台北市松山區某大樓地下停車場遭埋伏砍傷，2嫌犯後逃逸，一人在半小時後至轄區民有派出所投案，一...

