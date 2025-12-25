瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

38歲林姓男子今上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑遭人持刀刺入胸部，一度休克搶救後脫險，傷勢穩定。瑞芳警火速逮到涉案吳男到案，吳供稱確有與林男口角，但反咬是林持刀要砍他，他躲開推了林一把，林自己刺傷自己，警方對吳說法存疑，還在釐清調查。

瑞芳警分局調查，今天上午7時43分，瑞芳區明燈路三段一處民宅前，據報有人被刀刺傷，瑞芳所員警趕至現場時發現林男在一處台階上流血，右胸疑遭不明刀器刺傷流血。林男一度休克，手術結束後狀況穩定，送往加護病房觀察，並指認吳男涉案。

警方調查，林姓男子是警方列管毒品人口，受傷前與23歲吳男因細故發生衝突，警方上午10時到涉案吳男家中找到人，帶至分局調查釐清。

吳供稱確有與林男口角，林持刀要砍他，他躲開推了下林一把，林自己刺傷自己，警方對吳說法存疑，還在釐清調查。警方目前還未找到刀子，將比對相關證據釐清吳男說法。

