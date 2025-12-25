快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

38歲林姓男子今上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑遭人持刀刺入胸部，一度休克搶救後脫險，傷勢穩定。瑞芳警火速逮到涉案吳男到案，吳供稱確有與林男口角，但反咬是林持刀要砍他，他躲開推了林一把，林自己刺傷自己，警方對吳說法存疑，還在釐清調查。

瑞芳警分局調查，今天上午7時43分，瑞芳區明燈路三段一處民宅前，據報有人被刀刺傷，瑞芳所員警趕至現場時發現林男在一處台階上流血，右胸疑遭不明刀器刺傷流血。林男一度休克，手術結束後狀況穩定，送往加護病房觀察，並指認吳男涉案。

警方調查，林姓男子是警方列管毒品人口，受傷前與23歲吳男因細故發生衝突，警方上午10時到涉案吳男家中找到人，帶至分局調查釐清。

吳供稱確有與林男口角，林持刀要砍他，他躲開推了下林一把，林自己刺傷自己，警方對吳說法存疑，還在釐清調查。警方目前還未找到刀子，將比對相關證據釐清吳男說法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險，警火速逮涉案男否認動刀。記者游明煌／翻攝
男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險，警火速逮涉案男否認動刀。記者游明煌／翻攝

延伸閱讀

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

影／火鍋店用餐遭人持刀棍追殺 男身中數刀 5嫌落網全聲押

大鯊魚現蹤嘉義東石外海落網 學者鑑識鯊種拍賣價曝

貼文稱「鄭捷、張文都是我的人」 恐嚇炸小港機場犯嫌高雄落網

相關新聞

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

38歲林姓男子今上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑遭人持刀刺入胸部，一度休克搶救後脫險，傷勢穩定。瑞芳警火速逮到...

台南23歲女清潔員被酒駕撞死今告別式 家屬仍不敢告訴高齡奶奶

台南23歲陳姓女清潔員16日在垃圾車尾收運作業時，慘遭餐飲業者鄭傳吉酒駕撞死，令家屬心碎，今舉行告別式，環保局長許仁澤帶...

影／毒男拒檢衝撞警車！中壢警攔截圍捕英勇破窗 手擒車上4毒蟲

桃園市中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」專案時，於中央西路攔查一輛行蹤詭異的小客車，不料55歲鄭男竟毒駕拒檢，更瘋狂衝撞警車，...

前員工狠砍老闆脖子釀命危 檢依殺人未遂聲押

台中豐原區今上午驚傳砍人，張姓男子自烤漆廠離職後因和陳姓前老闆有投資糾紛，張拿水果刀跑到陳住處，還拿刀抵住陳的父親脖子要...

無業男PO文「想扮小丑殺人」 新北檢聲押獲准

無業劉姓男子上網PO文指稱「想扮小丑殺人」，欲模仿台北車站隨機殺人犯嫌張文，桃警昨執行網路巡邏發現，報請新北地檢署指揮偵...

夜店大亨夏天倫上月遭2嫌砍傷 檢警今拘提5人…疑犯前密切接觸

夜店大亨夏天倫11月30日在台北市松山區某大樓地下停車場遭埋伏砍傷，2嫌犯後逃逸，一人在半小時後至轄區民有派出所投案，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。