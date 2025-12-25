快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

平安夜、耶誕節加強維安 北市信義警武裝巡查

中央社／ 台北25日電

北市19日發生隨機攻擊案，台北市警察局信義分局今天表示，為確保平安夜和耶誕節期間公共安全，除事前建立警民即時安全通報與橫向聯繫，也加派武裝警力加強巡查。

信義分局今天透過新聞稿表示，有鑒於19日北市隨機攻擊案，適逢昨天平安夜人潮眾多，為防範突發事件、確保節慶期間公共安全，自案發後即全面強化各項維安作為。

同時持續加派武裝警力，包括於信義商圈、香堤大道、各捷運站體、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集場所，調派荷槍實彈員警執行守望與巡查勤務，以展現警方守護治安決心。

信義分局指出，為確保平安夜安全維護工作周延到位，分局長李憲蒼先於23日下午主動邀集轄內百貨公司、夜店等代表計85人，共同召開交通和治安座談會，與會商家表示24、25日多申請8名義交協助交維減少員警負擔，事前警民也已建立即時安全通報與橫向聯繫機制。

此外，勤務部署除原有規劃外，每天上午6時起至捷運站及百貨商家營業結束前，派制服及便衣員警實施定點守望、小區域步行巡邏及車巡，讓民眾及商家安全有感。

信義分局提到，平安夜自昨天下午4時起增派員警加強重要路口交通疏導，再規劃3處管制點視車潮採彈性管制松廉路、松壽路禁止車輛進入，以防制人車交織。

維安升級方面，信義分局說，警方規劃晚間10時至凌晨2時執行擴大臨檢勤務，凌晨0時至上午6時於松壽路16巷、20巷夜店周邊設多層次防護警力，建構嚴密治安安全網，全面提升見警率與即時應處能力。

信義分局呼籲，民眾於平安夜及跨年期間前往人潮聚集場所務必提高警覺，留意周遭環境及自身安全，避免推擠衝突，更不可攜帶危險物品進出公共場所。若發現可疑人事物，立即通報現場執勤員警或撥打「110」報案，警方將持續落實各項防制作為與攻勢勤務。

延伸閱讀

平安夜雷霆出擊！港籍車手藏旅館遭逮 桃警強勢掃蕩淨化治安

影／平安夜不平靜 高雄市集糾紛連環爆、路邊醉漢遭帶回

84歲失智翁迷路瑟縮民宅角落 平鎮警平安夜前助返家

矯正署長化身耶誕老人 平安夜現身北所與北女所發福袋

相關新聞

台南23歲女清潔員被酒駕撞死今告別式 家屬仍不敢告訴高齡奶奶

台南23歲陳姓女清潔員16日在垃圾車尾收運作業時，慘遭餐飲業者鄭傳吉酒駕撞死，令家屬心碎，今舉行告別式，環保局長許仁澤帶...

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救後脫險 涉案男落網否認動刀

38歲林姓男子今上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑遭人持刀刺入胸部，一度休克搶救後脫險，傷勢穩定。瑞芳警火速逮到...

前員工狠砍老闆脖子釀命危 檢依殺人未遂聲押

台中豐原區今上午驚傳砍人，張姓男子自烤漆廠離職後因和陳姓前老闆有投資糾紛，張拿水果刀跑到陳住處，還拿刀抵住陳的父親脖子要...

無業男PO文「想扮小丑殺人」 新北檢聲押獲准

無業劉姓男子上網PO文指稱「想扮小丑殺人」，欲模仿台北車站隨機殺人犯嫌張文，桃警昨執行網路巡邏發現，報請新北地檢署指揮偵...

夜店大亨夏天倫上月遭2嫌砍傷 檢警今拘提5人…疑犯前密切接觸

夜店大亨夏天倫11月30日在台北市松山區某大樓地下停車場遭埋伏砍傷，2嫌犯後逃逸，一人在半小時後至轄區民有派出所投案，一...

「下一個張文，會出現」他預告雙北39捷運站成下波恐攻處 檢2天起訴

6年前亂po斬首文遭法辦的林姓男子於北捷無差別殺人事件後，又在各大社群平台發文，推測雙北捷運線39站將成下波恐怖攻擊地點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。