台南23歲女清潔員被酒駕撞死今告別式 家屬仍不敢告訴高齡奶奶
台南23歲陳姓女清潔員16日在垃圾車尾收運作業時，慘遭餐飲業者鄭傳吉酒駕撞死，令家屬心碎，今舉行告別式，環保局長許仁澤帶領員工到場，陳女父母及男友送她最後一程，家屬直至最後一刻，都不敢讓高齡奶奶知道孫女死訊。
許仁澤表示，雖然陳女是委外清潔公司員工，但仍然把她當成自己家人，後續將努力替她爭取150萬的濟助金，希望能比照正式環保局員工，目前還在爭取中。至喪葬費用，市長也指示該局給予協助。
陳女家屬、親友齊聚告別式，送她最後一程。事發迄今10天，陳父、陳母仍難以接受，提到女兒仍不忍落淚。
陳父說，事發至今，仍然不敢讓最疼女兒的奶奶知道，擔心老人家難以承受；至於肇事鄭傳吉仍被關押，他的家人也未派人致意，「根本不指望他們了」。他說，她男友私下表示，會替陳女照顧父母。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
