聽新聞
0:00 / 0:00

前員工狠砍老闆脖子釀命危 檢依殺人未遂聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原區今上午驚傳砍人，張姓男子自烤漆廠離職後因和陳姓前老闆有投資糾紛，張拿水果刀跑到陳住處，還拿刀抵住陳的父親脖子要脅，一見陳趕回來就衝上前朝他脖子猛砍1刀，釀陳一度失去呼吸心跳送醫搶救中；檢方晚間複訊後依殺人未遂罪嫌將張向法院聲請羈押。

檢警調查，張男（25歲）曾在陳男（37歲）的烤漆廠工作，但雙方曾有工作、投資等金錢糾紛，張多次到陳父豐原區豐南街住處鬧事。

張今天上午再持水果刀跑到陳父家，眼見陳男不在，竟然亮刀抵住陳父脖子喝令他叫兒子馬上回家處理。陳男獲緊急趕回來，才一進屋張就衝上前持刀朝其左頸猛砍1刀，陳中刀鮮血淋漓，一度失血過多失去呼吸心跳，所幸送醫搶救恢復生命跡象，張行凶逃逸沒多久即落網。

台中地檢署表示，張男今晚解送，檢察官複訊後依其證詞、被害人爸爸及友人說法，以及相關監視器畫面等，認定張涉犯殺人未遂罪嫌嫌疑重大，有逃亡、滅證及反覆實施之虞，晚間將他向台中地院聲請羈押。

豐原區今天上午發生砍人案，張男狠砍陳男脖子釀一度命危，檢方依殺人未遂罪嫌將張聲押。圖／民眾提供
豐原區今天上午發生砍人案，張男狠砍陳男脖子釀一度命危，檢方依殺人未遂罪嫌將張聲押。圖／民眾提供

殺人未遂 豐原

延伸閱讀

影／疑投資糾紛離職員工砍前老闆致命危 被害人父親全程目堵

老爸砍人兒滅證！大溪白牌車行老闆揪輸贏 尋仇兄弟遭砍斷手腳

豐原砍人案件警方迅速逮到兇嫌 兩人熟識疑因恩怨引發衝突

豐原砍人兇殺案 男子頸部中刀送醫急救中

相關新聞

前員工狠砍老闆脖子釀命危 檢依殺人未遂聲押

台中豐原區今上午驚傳砍人，張姓男子自烤漆廠離職後因和陳姓前老闆有投資糾紛，張拿水果刀跑到陳住處，還拿刀抵住陳的父親脖子要...

無業男PO文「想扮小丑殺人」 新北檢聲押獲准

無業劉姓男子上網PO文指稱「想扮小丑殺人」，欲模仿台北車站隨機殺人犯嫌張文，桃警昨執行網路巡邏發現，報請新北地檢署指揮偵...

夜店大亨夏天倫上月遭2嫌砍傷 檢警今拘提5人…疑犯前密切接觸

夜店大亨夏天倫11月30日在台北市松山區某大樓地下停車場遭埋伏砍傷，2嫌犯後逃逸，一人在半小時後至轄區民有派出所投案，一...

「下一個張文，會出現」他預告雙北39捷運站成下波恐攻處 檢2天起訴

6年前亂po斬首文遭法辦的林姓男子於北捷無差別殺人事件後，又在各大社群平台發文，推測雙北捷運線39站將成下波恐怖攻擊地點...

北市男「殺人預告」前年就開始 士檢火速偵結起訴求重判

林姓男子上網貼文「預告隨機殺人」，檢調前晚將其拘提到案並搜索其住處，士林地檢署複訊後認林男涉嫌恐嚇公眾等罪，有反覆實施之...

待業男PO文「想扮小丑殺人」 桃園警方火速拘提到案

台北發生隨機攻擊案後，網路上頻頻出現恐嚇貼文，檢警單位不敢大意。日前就有一名劉姓男網友頻頻發布涉及隨機襲擊事件的文字…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。