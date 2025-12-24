前員工狠砍老闆脖子釀命危 檢依殺人未遂聲押

台中豐原區今上午驚傳砍人，張姓男子自烤漆廠離職後因和陳姓前老闆有投資糾紛，張拿水果刀跑到陳住處，還拿刀抵住陳的父親脖子要脅，一見陳趕回來就衝上前朝他脖子猛砍1刀，釀陳一度失去呼吸心跳送醫搶救中；檢方晚間複訊後依殺人未遂罪嫌將張向法院聲請羈押。

檢警調查，張男（25歲）曾在陳男（37歲）的烤漆廠工作，但雙方曾有工作、投資等金錢糾紛，張多次到陳父豐原區豐南街住處鬧事。

張今天上午再持水果刀跑到陳父家，眼見陳男不在，竟然亮刀抵住陳父脖子喝令他叫兒子馬上回家處理。陳男獲緊急趕回來，才一進屋張就衝上前持刀朝其左頸猛砍1刀，陳中刀鮮血淋漓，一度失血過多失去呼吸心跳，所幸送醫搶救恢復生命跡象，張行凶逃逸沒多久即落網。