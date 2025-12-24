散布心情不好想殺人文字 桃警數位中心逮網路模仿犯
桃園市刑事警察大隊巡邏網路，發現網路社群平台張貼涉及隨機襲擊事件的文字，足以引發不特定多數人恐慌，嚴重影響社會安定；警方立即通知該平台將貼文下架，並同步成立專案小組報請檢察官調查、拘提。
警方專案小組檢視該名網友發文內容，提及「被診斷有反社會人格」、「心情不好就想殺人」等語，並描述有「想打扮成小丑殺人」等具體暴力想像，隨即循線追查，迅速鎖定劉姓男子涉有重嫌，昨天報請新北地方檢察署專案小組檢察官核發拘票，12小時內拘提劉男，展現即時防範潛在危害的作為。
警方查出劉男目前待業中，將持續釐清發文的動機，並追查是否涉及其他不法行為，全案詢後依涉嫌恐嚇公眾罪移送新北地方檢察署偵辦。警方呼籲，網路並非法外之地，民眾應理性自律，切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發社會大眾恐慌之言論，以免觸法。民眾如發現網路上有恐嚇、暴力或危害公共安全的言論，請即時向警方通報，共同維護社會秩序與公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言