散布心情不好想殺人文字 桃警數位中心逮網路模仿犯

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市刑事警察大隊巡邏網路，發現網路社群平台張貼涉及隨機襲擊事件的文字，足以引發不特定多數人恐慌，嚴重影響社會安定；警方立即通知該平台將貼文下架，並同步成立專案小組報請檢察官調查、拘提。

警方專案小組檢視該名網友發文內容，提及「被診斷有反社會人格」、「心情不好就想殺人」等語，並描述有「想打扮成小丑殺人」等具體暴力想像，隨即循線追查，迅速鎖定劉姓男子涉有重嫌，昨天報請新北地方檢察署專案小組檢察官核發拘票，12小時內拘提劉男，展現即時防範潛在危害的作為。

警方查出劉男目前待業中，將持續釐清發文的動機，並追查是否涉及其他不法行為，全案詢後依涉嫌恐嚇公眾罪移送新北地方檢察署偵辦。警方呼籲，網路並非法外之地，民眾應理性自律，切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發社會大眾恐慌之言論，以免觸法。民眾如發現網路上有恐嚇、暴力或危害公共安全的言論，請即時向警方通報，共同維護社會秩序與公共安全。

桃園警方拘提劉姓男子追查散步殺人字眼文字動機。記者鄭國樑／翻攝
