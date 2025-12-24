快訊

無業男PO文「想扮小丑殺人」 新北檢聲押獲准

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

無業劉姓男子上網PO文指稱「想扮小丑殺人」，欲模仿台北車站隨機殺人犯嫌張文，桃警昨執行網路巡邏發現，報請新北地檢署指揮偵辦，12小時火速拘提到案，檢方複訊後向法院聲押今獲准。

台北發生隨機攻擊案後，網路上頻頻出現恐嚇貼文，檢警單位不敢大意。日前就有一名劉姓男網友頻頻發布涉及隨機襲擊事件的文字，並提到「想打扮成小丑殺人」，桃園市刑大昨天執行網路巡邏發現，立即通知平台下架貼文。

警方成立專案小組展開調查，依該名網友發文內容，提及「被診斷有反社會人格」、「心情不好就想殺人」等語，甚至描述「想打扮成小丑殺人」等具體暴力想像，昨天持新北地檢署核發拘票，於12小時內將劉男拘提到案，警詢後移送新北地檢署偵辦。

檢察官昨訊問後，認劉男涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押之必要，向法院聲請羈押，新北地院今開庭後裁定羈押。

無業劉姓男子PO文「想扮小丑殺人」，桃警執行網路巡邏發現，報請新北地檢署指揮偵辦，12小時火速拘提到案，檢方複訊後向法院聲押今獲准。圖／聯合報系資料照
殺人 新北 網路

夜店大亨夏天倫上月遭2嫌砍傷 檢警今拘提5人…疑犯前密切接觸

夜店大亨夏天倫11月30日在台北市松山區某大樓地下停車場遭埋伏砍傷，2嫌犯後逃逸，一人在半小時後至轄區民有派出所投案，一...

「下一個張文，會出現」他預告雙北39捷運站成下波恐攻處 檢2天起訴

6年前亂po斬首文遭法辦的林姓男子於北捷無差別殺人事件後，又在各大社群平台發文，推測雙北捷運線39站將成下波恐怖攻擊地點...

北市男「殺人預告」前年就開始 士檢火速偵結起訴求重判

林姓男子上網貼文「預告隨機殺人」，檢調前晚將其拘提到案並搜索其住處，士林地檢署複訊後認林男涉嫌恐嚇公眾等罪，有反覆實施之...

待業男PO文「想扮小丑殺人」 桃園警方火速拘提到案

台北發生隨機攻擊案後，網路上頻頻出現恐嚇貼文，檢警單位不敢大意。日前就有一名劉姓男網友頻頻發布涉及隨機襲擊事件的文字…

網路恐嚇貼文不斷 桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」嚴查速辦

適逢聖誕、新年假期將屆，各地多有大型公眾活動聚集及機場旅客出入境人數增加，為強化轄區執法機關橫向聯繫，防範危害公共安全犯罪…

