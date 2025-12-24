聽新聞
0:00 / 0:00
無業男PO文「想扮小丑殺人」 新北檢聲押獲准
無業劉姓男子上網PO文指稱「想扮小丑殺人」，欲模仿台北車站隨機殺人犯嫌張文，桃警昨執行網路巡邏發現，報請新北地檢署指揮偵辦，12小時火速拘提到案，檢方複訊後向法院聲押今獲准。
台北發生隨機攻擊案後，網路上頻頻出現恐嚇貼文，檢警單位不敢大意。日前就有一名劉姓男網友頻頻發布涉及隨機襲擊事件的文字，並提到「想打扮成小丑殺人」，桃園市刑大昨天執行網路巡邏發現，立即通知平台下架貼文。
警方成立專案小組展開調查，依該名網友發文內容，提及「被診斷有反社會人格」、「心情不好就想殺人」等語，甚至描述「想打扮成小丑殺人」等具體暴力想像，昨天持新北地檢署核發拘票，於12小時內將劉男拘提到案，警詢後移送新北地檢署偵辦。
檢察官昨訊問後，認劉男涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第305條恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，為避免危害擴大，認有羈押之必要，向法院聲請羈押，新北地院今開庭後裁定羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言