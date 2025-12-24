無業男PO文「想扮小丑殺人」 新北檢聲押獲准

無業劉姓男子上網PO文指稱「想扮小丑殺人」，欲模仿台北車站隨機殺人犯嫌張文，桃警昨執行網路巡邏發現，報請新北地檢署指揮偵辦，12小時火速拘提到案，檢方複訊後向法院聲押今獲准。

台北發生隨機攻擊案後，網路上頻頻出現恐嚇貼文，檢警單位不敢大意。日前就有一名劉姓男網友頻頻發布涉及隨機襲擊事件的文字，並提到「想打扮成小丑殺人」，桃園市刑大昨天執行網路巡邏發現，立即通知平台下架貼文。

警方成立專案小組展開調查，依該名網友發文內容，提及「被診斷有反社會人格」、「心情不好就想殺人」等語，甚至描述「想打扮成小丑殺人」等具體暴力想像，昨天持新北地檢署核發拘票，於12小時內將劉男拘提到案，警詢後移送新北地檢署偵辦。