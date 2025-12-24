「下一個張文，會出現」他預告雙北39捷運站成下波恐攻處 檢2天起訴

6年前亂po斬首文遭法辦的林姓男子於北捷無差別殺人事件後，又在各大社群平台發文，推測雙北捷運線39站將成下波恐怖攻擊地點，揚言「下一個張文，會出現」。檢警即刻拘提林男，昨命以10萬元交保，因覓保無著聲請羈押，桃院今早裁定限制住居，桃檢稍早依恐嚇公眾罪嫌起訴，建請從重量刑。

法官裁定理由書指出，被告林男訊後否認犯行，但有卷內證據可佐證涉有犯罪嫌疑，他在公開社群平台po文，固然無具體指稱加害行為或為惡害通知，但考量被告貼文時與台北車站發生攻擊事件，時間接近，對於聽聞者極易產生聯想，導致恐慌情形，被告行為非僅是個人意見表達。

被告因自閉症，言語表達能力與常人有落差，又獨居於繼母提供住所，難認無固定住居所，檢方聲請認為被告有逃亡事實或逃亡之虞，釋明尚有不足，難認有羈押必要，但為確保被告日後能到庭接受偵審程序的調查，諭命限制住居。

犯罪事實指出，32歲林姓男子今年12月21日晚間7時43分及8時，在龜山住處內使用三星手機，分別登入個人使用的社群平台Facebook及Threads帳號，除公開預告下波恐怖攻擊地點包括板橋、國父紀念館、大安森林公園、台北小巨蛋、松山機場等39個捷運站，個人臉書也公開發布「下一個張文，會出現」等文字，影射近期北捷無差別殺人事件，引發大批網友不安報警。

民眾見文打110報警，新北市警林口分局本月21日深夜徹夜釐清、追蹤社群網站申請登記持有人，鎖定曾因亂po文遭逮的龜山林姓男子，22日上午報請桃園地檢署，隨即由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官陳寧君指揮偵辦，當天核發拘票將林男拘提到案。

檢方調查，被告林男明知社會因才發生的無差別殺人案感到非常不安，仍在臉書和Threads上發布恐嚇貼文，甚至預告「下一個張文會出現」，被告把重大的暴力犯罪跟自己的想法連結在一起，這種行為在一般人看來，就是在「附和」並「認同」暴力行為。

檢方認為，在大眾最恐慌時，林男言論像在傷口上灑鹽，從貼文高瀏覽數和轉發次數來看，確實造成社會更大恐懼，最擔心的是，林把這種應被譴責的犯罪行為「合理化」甚至「英雄化」，很可能會激勵其他潛在的犯罪者跟著模仿，對公共安全造成極大的威脅。

林男落網後，辯稱po文模式、說話語氣或那些負面內容，都是學習謝姓前同事所致，檢察官認為是林男為了合理化自己的行為所編造藉口，將責任全推給別人，犯後態度不佳。

調查發現，林早在2019年以同個臉書帳號發布斬首韓國瑜言論遭警方偵辦，當時雖獲不起訴處分，應該非常清楚「在公開網頁亂發這種文章會出事」，但他明知故犯，甚至詳列捷運站名單，顯示這次是故意讓大家害怕。