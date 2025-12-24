北市男「殺人預告」前年就開始 士檢火速偵結起訴求重判
林姓男子上網貼文「預告隨機殺人」，檢調前晚將其拘提到案並搜索其住處，士林地檢署複訊後認林男涉嫌恐嚇公眾等罪，有反覆實施之虞，向法院聲押，士林地院昨夜甫裁定責付替代羈押，檢方今天火速偵結起訴。
起訴指出，林男在PTT論壇上發文恐嚇公眾並供不特定多數人瀏覽，煽惑他人殺人或傷害等，調查局台北市調處12月22日下午6時許循線前往林男位於台北市內湖區住處拘提林男到案，並搜索扣回手機、iPad各1部。
檢調調查，林男發文包含2023年8月28日「我已經很有想法了，只怕家人被報復，死前不做真的很遺憾，若父母有天不在了，就可以放手去做了，一群畜生。」
2024年12月25日「社會發生悲劇就是因為那些冷漠自私的人，社會組成主要就是壞人跟冷漠自私的旁觀者，那隨機殺人沒錯吧，殺到的八成也是壞人。」
2025年2月7日「若不想活乾脆找間幼兒園亂殺人，反正這世界就是會傷害好欺負的人，都是這世界先傷害人的，本來就是死好活該，找間幼兒園屠殺也沒錯吧？」
2025年12月7日「看到霸凌事件才8歲就威脅要打死別人，真的覺得殺生為救生，該提倡殺人正義，像外道之歌（日本暗黑系復仇題材影視作品）那樣。」
2025年12月16日「鄭捷當年如果也有槍就好了，才死4個不過癮，死到兩位數會非常刺激。」
2025年12月20日「隨機殺人會不會讓社會更好？這社會就是有太多霸凌排擠欺負冷漠的事情發生，有人受不了，爆炸，就出來隨機殺人，最終小惡集合成大惡，會不會社會被隨機殺人教訓後會越來越好，大家會知道惡小而不為？」
2025年12月21日「張文為何不等跨年開車撞人？大陸友人示範開越野車可以幾十殺，張文才3殺，實在太少了，明明再過幾天就跨年了。」
2025年12月21日「人類天性是人多欺負人少，張文、鄭捷卻反對天性勇敢站出來挑戰眾生，他們是不是勇敢的勇者？」
2025年12月22日「大部分人都過著行屍走肉的生活，睡覺工作吃飯無限循環，隨機殺人將這些人喚起，就像整天廢文的八卦版，突然就涅槃重生，隨機殺人的危害幾乎可以忽略不計，1年不到10人死於隨機殺人，遠遠低於車禍仇殺意外的死亡人數，對比激情與損害，隨機殺人會不會利大於弊？」
據悉，林男落網坦承上網發文，但否認涉嫌不法，供稱因自身疾病發作，所以發文發洩情緒。檢方清查相關筆錄、貼文紀錄、手機及iPad等證物，認定林男涉嫌恐嚇公眾、煽惑他人犯罪、恐嚇危安等罪，應從重以恐嚇公眾罪論處，偵結依法起訴；考量林男明知民眾剛經歷「1219隨機攻擊案」，對於相關恐嚇言論十分敏感重視，仍發文危害公眾安寧及社會秩序，建請法院從重量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言