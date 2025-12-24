快訊

網路恐嚇貼文不斷 桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」嚴查速辦

桃檢成立「防範恐怖攻擊應變小組」，嚴查速辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件。示意圖：截自freepik

適逢聖誕、新年假期將屆，各地多有大型公眾活動聚集及機場旅客出入境人數增加，為強化轄區執法機關橫向聯繫，防範危害公共安全犯罪，桃園地檢署於今(24)日下午邀集法務部調查局桃園市調查處副處長邱耀輝、內政部警政署航空警察局刑事警察大隊大隊長劉貞汝及桃園市刑事警察大隊副大隊長陳志維，召開「防範恐怖攻擊應變小組」研商會議，由桃檢檢察長戴文亮主持，並指示為即時應處防範恐怖攻擊，桃檢已成立防範恐怖攻擊應變小組，並與各執法機關建立聯繫窗口，若遇相關案件，應儘速通報，啟動應變小組嚴查速辦，強化偵查作為，溯源擴大追查，並適時發布新聞，展現執法態度及決心。

桃檢表示，依高等檢察署指示，桃檢於本(12)月22日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由桃檢襄閱主任檢察官黃榮德擔任召集人、主任檢察官呂象吾擔任執行秘書、檢察官黃榮加、林奕瑋、陳寧君、蕭博騰為應變小組成員，由該小組專責偵辦涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，秉持嚴查速辦原則，即時應變、積極查辦，目前桃檢已就此類案件均即時偵結起訴2案，全力維護社會安定。

桃檢呼籲民眾遇相關訊息均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實，避免擴散社會恐懼不安氛圍，對於企圖利用社會重大危害公安犯罪事件，散布恐懼言論，擾亂社會秩序，或以暴力、威脅方式危害公眾安全等行為，桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」與執法機關通力合作依法嚴查速辦，即時應變、積極偵辦，全力保障民眾安全及維護社會安定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：網路恐嚇貼文不斷 桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」嚴查速辦

恐怖攻擊 桃園地檢署 網路

